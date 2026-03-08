Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |La histórica separación nació tras la muerte del profeta Mahoma

Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente

Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente

chiítas marchan contra ee uu tras la muerte de Ali Khamenei / web

8 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

Aunque comparten la mayoría de las creencias religiosas, la disputa por el liderazgo de la comunidad musulmana sigue teniendo consecuencias políticas en la región

La separación entre sunitas y chiitas se remonta al año 632, cuando murió el profeta Mahoma y surgió una disputa sobre quién debía sucederlo como líder de la comunidad musulmana. Un sector de los creyentes sostenía que el liderazgo debía recaer en Alí, primo y yerno del profeta, al considerar que el poder debía mantenerse dentro de su familia. Ese grupo pasó a ser conocido como chiita, término derivado de Shi’at Ali o “partidarios de Alí”.

Otro sector, en cambio, defendía que el sucesor debía ser elegido por consenso entre los fieles. Así fue designado Abu Bakr, uno de los compañeros más cercanos de Mahoma, dando origen a la corriente sunita.

Aunque ambas ramas comparten los pilares fundamentales del islam —como la oración, el ayuno y la peregrinación a La Meca— existen diferencias en la estructura religiosa.

Los sunitas no reconocen una autoridad religiosa centralizada y consideran que los líderes espirituales deben guiar a la comunidad a partir de la tradición del profeta, conocida como sunna.

En cambio, los chiitas otorgan un papel central a los imanes, considerados descendientes del profeta a través de Alí y depositarios de una autoridad espiritual especial.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El Imperio Persa, una de las primeras superpotencias

LE PUEDE INTERESAR

Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación

MAYORÍA Y MINORÍA EN EL MUNDO MUSULMÁN

Hoy los sunitas representan aproximadamente entre el 85 y el 90 por ciento de los musulmanes del mundo. Los chiitas constituyen una minoría significativa —alrededor del 10 al 13 por ciento— concentrada principalmente en Irán, Irak, Bahréin y partes del Líbano.

Arabia Saudita es considerada el principal referente del islam sunita, mientras que Irán es el centro político y religioso del islam chiita.

Aunque su origen fue religioso, la división entre sunitas y chiitas también tiene consecuencias geopolíticas. Las rivalidades entre países de mayoría sunita y chiita influyen en alianzas, conflictos y disputas de poder en Medio Oriente. En muchos casos, las tensiones políticas se superponen con las identidades religiosas.

Por esa razón, comprender la diferencia entre sunitas y chiitas resulta clave para interpretar buena parte de los conflictos que atraviesan la región.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Majo Granatto le dio el triunfo a Santa “A”

Messi y De Paul le dieron la victoria al Inter

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Últimas noticias de El Mundo

Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica

Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social

Se intensifican los bombardeos sobre Irán

Trump recibió los restos de soldados muertos en la guerra contra Irán
Policiales
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”
Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla