

La provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen turístico del país durante el verano 2026, con la Costa Atlántica como principal imán y un movimiento sostenido también en destinos del interior y de cercanía. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada cerró con un balance positivo a nivel nacional y tuvo en territorio bonaerense uno de sus motores centrales, con picos marcados durante los fines de semana y, sobre todo, en el feriado de Carnaval.

El informe describe para la Provincia una temporada “de menor a mayor”, con Mar del Plata y Pinamar entre los destinos más elegidos y con un turista más prudente en el gasto, que sostuvo los viajes pero priorizó opciones más accesibles. En ese marco, la costa bonaerense volvió a exhibir su peso específico dentro del mapa turístico argentino, aunque con consumos más contenidos que en temporadas anteriores.

Mar del Plata tuvo en Carnaval uno de los momentos más fuertes del verano. De acuerdo con el relevamiento, durante ese fin de semana largo la ocupación superó el 80%, con hoteles que llegaron al 90%. Fue uno de los puntos más altos de la temporada para la ciudad, aun en un contexto en el que los visitantes cuidaron más el bolsillo y moderaron sus consumos.

Además de Mar del Plata y Pinamar, el informe marca buenos niveles de ocupación en otros destinos tradicionales de la Costa Atlántica como Villa Gesell, Cariló, Necochea, San Bernardo, Mar de las Pampas y Monte Hermoso, especialmente en fechas clave y escapadas de fin de semana. El movimiento, en ese sentido, mostró una dinámica atravesada menos por la anticipación y más por decisiones de último momento, un rasgo que se repitió en buena parte del país.

TURISMO DE CERCANÍA

Pero el verano bonaerense no se agotó en la playa. El turismo de cercanía y las escapadas dentro de la Provincia también mostraron un desempeño destacado. Tandil volvió a afirmarse con su perfil serrano y gastronómico; Tigre sostuvo el atractivo de las propuestas náuticas y recreativas en el Delta; y Chascomús se destacó con un 78% de ocupación los fines de semana y un 38% entre semana, con estadías promedio de tres noches y una fuerte presencia de excursionistas.

En Chascomús, además, el Carnaval Infantil funcionó como un dinamizador clave: convocó a unas 35.000 personas en cuatro jornadas, confirmando la importancia de los eventos culturales y populares para sostener el movimiento turístico. Esa lógica aparece como una de las conclusiones centrales del informe de CAME: la combinación entre agenda cultural, espectáculos y actividades recreativas fue decisiva para apuntalar la temporada.

También registraron buenos momentos San Pedro y San Antonio de Areco, ligados al turismo rural y cultural, mientras que Sierra de la Ventana mantuvo una buena afluencia en su circuito de naturaleza y trekking. A eso se sumaron localidades ribereñas como San Nicolás de los Arroyos y destinos de laguna como Junín, que recibieron visitas constantes durante todo el verano y reforzaron el peso del turismo de cercanía en el territorio bonaerense.

LAS TERMAS

Otro de los segmentos que sostuvo el movimiento fue el termal. Termas del Salado y Carhué fueron mencionados entre los destinos que lograron combinar bienestar y escapadas cortas, dos variables que se ajustan al nuevo perfil de turista que describe el informe: viajes más breves, decisiones rápidas y búsqueda de experiencias concretas.

A nivel general, el balance bonaerense se inscribe dentro de una tendencia nacional marcada por una mayor cantidad de turistas, pero también por estadías más cortas y consumos más selectivos. En todo el país viajaron 30,7 millones de turistas y el impacto económico rozó los 11 billones de pesos. En ese escenario, la Provincia volvió a sobresalir por volumen, diversidad de oferta y capacidad para sostener el flujo tanto en la costa como en el interior.

El informe también sugiere que la temporada dejó un cambio de hábito ya consolidado: el turista no resigna el viaje, pero ajusta la duración de la estadía y ordena mejor sus gastos. En la provincia de Buenos Aires, esa tendencia se expresó con claridad en una temporada que fue creciendo con el correr de las semanas y encontró en Carnaval su punto más alto.

Con la Costa Atlántica al frente, el turismo rural, serrano, ribereño y termal como complemento, y una agenda de eventos que empujó la demanda en los momentos decisivos, Buenos Aires volvió a ser este verano el principal territorio turístico del país.

Verano 2026: fuerte empuje de los eventos en el resto del país

Fuera de la provincia de Buenos Aires, el verano 2026 dejó un mapa turístico activo y heterogéneo, con fuerte protagonismo de los grandes eventos, los carnavales, la naturaleza y las escapadas breves. Según el relevamiento de CAME, en todo el país viajaron 30,7 millones de turistas y el impacto económico fue cercano a 11 billones de pesos, en una temporada que mejoró frente a 2025.

La Ciudad de Buenos Aires se consolidó como gran polo de turismo urbano, apalancada en la agenda cultural, gastronómica y de espectáculos. El fin de semana largo de Carnaval fue su momento más fuerte, con 83% de ocupación hotelera, más de 119.000 visitantes y un impacto superior a los $40.000 millones.

En el interior, Córdoba volvió a ubicarse entre los destinos más fuertes del verano, con más de 5 millones de turistas entre enero y febrero, altos niveles de ocupación en plazas como Villa Carlos Paz y una intensa agenda de festivales. También Entre Ríos mostró un muy buen desempeño, con más de 2 millones de turistas, fuerte movimiento en termas, playas y carnavales, y un pico de ocupación del 97% durante Carnaval.

Misiones mantuvo una temporada sólida, con Puerto Iguazú como epicentro y una marcada presencia de visitantes extranjeros en Cataratas. Mendoza, por su parte, combinó enoturismo, naturaleza y circuitos urbanos, mientras que Salta y Jujuy sostuvieron buenos niveles de actividad apoyadas en carnavales, paisajes y crecimiento del turismo internacional.

En el Litoral, Corrientes capitalizó su combinación de playas, río, Esteros del Iberá y carnavales, mientras que Santa Fe cerró un verano récord impulsado por el corredor del Paraná, los eventos masivos y el turismo de cercanía. También Catamarca, Tucumán y San Luis se destacaron por el peso de sus festivales y celebraciones populares.

Más al sur, la Patagonia mantuvo movimiento sostenido en destinos de naturaleza. Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego sostuvieron la demanda en sus corredores de mar, lagos, montaña y glaciares, con turistas que priorizaron experiencias al aire libre y estadías cortas o integradas en recorridos más amplios.

El denominador común en casi todo el país fue el mismo: un turista que decidió más sobre la fecha, redujo la duración de su viaje y concentró el gasto en experiencias puntuales. En ese esquema, festivales, corsos, recitales, competencias deportivas y propuestas culturales fueron decisivos para sostener la actividad y darle impulso a una temporada que terminó con saldo positivo.