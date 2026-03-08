Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social

Mujeres pasan por una calle bajo una enorme pancarta en la que varias manos aferran banderas iraníes en gesto de patriotismo, en Teherán / Web

La situación de las mujeres en Irán está marcada por un conjunto de restricciones legales y sociales que se desprenden del sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Desde entonces, el país funciona como una república islámica en la que las normas legales se basan en interpretaciones religiosas del islam chiita. En ese marco, diversos aspectos de la vida cotidiana de las mujeres quedan sujetos a regulaciones específicas.

El sistema jurídico establece, por ejemplo, limitaciones en materia de trabajo, viajes y vida familiar. El Código Civil iraní permite que el esposo impida que su mujer ejerza un empleo si considera que es incompatible con los intereses de la familia o con la “dignidad” del matrimonio.

Además, existen restricciones legales vinculadas al acceso a ciertos derechos civiles, a la capacidad de decisión dentro del matrimonio y a la igualdad jurídica frente a los hombres.

DESIGUALDAD ANTE LA LEY

Las diferencias legales entre hombres y mujeres aparecen en distintos ámbitos del sistema judicial. En algunos casos, el testimonio de dos mujeres equivale al de un solo hombre en tribunales. Tampoco existen leyes específicas que protejan a las mujeres frente a la violencia doméstica o el acoso sexual dentro del marco legal vigente.

A su vez, la legislación permite el matrimonio de niñas desde los 13 años, una disposición que ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos.

Diversos indicadores internacionales reflejan estas desigualdades. En el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, Irán se ubicó en los últimos lugares de la clasificación mundial en materia de paridad entre hombres y mujeres.

EDUCACIÓN ALTA, PARTICIPACIÓN LABORAL BAJA

Paradójicamente, estas restricciones conviven con niveles educativos relativamente altos entre las mujeres. En las últimas décadas se registró un fuerte crecimiento en el acceso femenino a la educación superior, y en muchas universidades las estudiantes representan una parte significativa del alumnado.

Sin embargo, esa presencia educativa no se traduce de la misma manera en el mercado laboral. Las mujeres representan cerca del 19 por ciento de la fuerza de trabajo remunerada en el país, una cifra baja en comparación con otras regiones.

Esta brecha refleja el contraste entre el avance educativo y las limitaciones sociales y legales que persisten.

PROTESTAS Y DEMANDAS DE CAMBIO

En los últimos años, las mujeres han tenido un papel central en distintas protestas contra el régimen iraní. Movilizaciones masivas y gestos de desobediencia civil —como la resistencia a las normas obligatorias de vestimenta— se transformaron en símbolos de una demanda más amplia de reformas políticas y sociales.

Activistas y organizaciones de la sociedad civil sostienen que, a pesar de la represión estatal, existe una creciente conciencia dentro de la población sobre la necesidad de ampliar los derechos y libertades individuales.

En ese escenario, las mujeres se han convertido en una de las voces más visibles del reclamo por cambios dentro de la sociedad iraní, desafiando un sistema que durante décadas ha limitado su autonomía en distintos aspectos de la vida pública y privada.