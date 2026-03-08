Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas

El fútbol fue durante años un territorio casi exclusivo de los varones. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que se animan a romper esa lógica y a encontrar su lugar dentro de la cancha. En el marco del 8 de marzo, Dolores Schödlbauer y Milagros Cortes dos futbolistas platenses, con presente en Gimnasia y Estudiantes respectivamente visitaron la redacción de EL DIA para charlar de la pelota: de cómo empezaron jugando en el barrio, de las cargadas que alguna vez tuvieron que escuchar y de cómo ven hoy el crecimiento del fútbol femenino de la Ciudad, que ellas mismas fueron allanando para nuevas generaciones.

La tarde se tiñe de gris en La Plata, y las ráfagas de viento parecen soplar a Lola desde diagonal 80 hasta la puerta del diario. Vestida con la indumentaria de Gimnasia –ya que luego se va a Berisso a entrenar–, ingresa al edificio y entre mates esperando la llegada de Mili, el deporte que brota de sus venas, es el tema de conversación, haciendo así, más amena la espera, que finaliza uno minutos más tarde con el arribo de Cortés, recién llegada del entrenamiento en City Bell.

Las dos son referencias del Lobo y el Pincha, y se conocen de un tiempo no tan lejano. Lola, parida del barrio de Tolosa, formó parte del plantel albiazul que consiguió el ascenso a la élite del fútbol femenino argentino en 2019. Luego, tras tener menor actividad en el primer equipo y algunas decisiones personales, dio un paso al costado, sumándose más tarde a Las Malvinas en la Liga Amateur Platense.

Aunque un llamado años después cambió todo. Le ofrecieron un lugar en el futsal femenino de Gimnasia, el cual no dudó en aceptar, debido al amor por los colores. Cuenta que fue dura la adaptación, pero terminó hallándose en la disciplina, consiguiendo el ascenso a Primera.

Por su parte, Mili que también recorrió la liga local, actualmente es una de las referentes de Estudiantes, y coordinadora de las divisiones juveniles albirrojas.

Ambas fueron parte del proceso de profesionalización del fútbol femenino, y mirando por el espejo retrovisor se enorgullecen por el camino que aún siguen recorriendo, con sus pro y contras.

“Yo viví esa etapa, y se avanzó mucho. Si bien todavía quedan cosas por resolver el avance es notorio. Cuando era chica no existía la posibilidad de que juegue al fútbol, y hoy nenas de 6 o 7 años pueden hacerlo”, comenta la capitana estudiantil.

Sumando su mirada, Lola resalta el lugar que Gimnasia les brindó desde el ámbito institucional: “El lugar que nos dio el Club fue muy importante para estar donde estamos, que exista una reserva y categorías juveniles”. A su vez, agregó que “es muy importante para que el fútbol femenino siga creciendo y que en algún momento para las chicas sea una salida laboral realmente”.

Ambas vienen de familias bien futboleras, y su amor por el juego nació desde muy chicas. Mili cuenta la influencia que tuvo su tío, para comenzar con este sueño: “Tenía una escuelita de fútbol, y yo le insistía en que arme femenino. Me dijo que si conseguía jugadoras la abría, entonces junté chicas del barrio para comenzar. Aunque el tema era que no teníamos competencia”.

Luego, continúo unos años en la escuelita de Estudiantes, aunque más tarde dejó, para regresar en 2019 a la primera. Siguiendo esta línea, desde su labor como jugadora y coordinadora, busca contagiar sus ganas a las más chicas, y sostiene que es importante valorar todo lo conseguido.

Por su lado, Lola comenta cómo fue ese primer contacto con la pelota junto a su viejo y hermano. Pero también se sincera al decir que el camino no fue fácil, pero gambeteó los prejuicios y ciertos fantasmas internos. “Empecé a jugar con mi hermano en casa, y después insistía mucho en jugar con mis compañeros en el colegio, pero no me permitían. Mi adolescencia transcurrió transitando varios deportes, pero siempre elegí el fútbol”.

“Me pasó con grupos de amigos que falte uno para el fútbol 5, y por el solo hecho de completar con una mujer lo suspendan. O que conscientemente busquen que la pase mal, con pelotazos en la cara u otras cosas”, confiesa Schödlbauer, aunque sostiene que esas situaciones han prosperado.

Otro de los temas de la charla, la cual, se asemejaba a la de una en el bar de la esquina, fue la importancia del crecimiento de la salud mental en el deporte. Las dos coinciden en un gran avance, y no solamente en materia deportiva.

“Ese tema va creciendo año a año, se le va dando más lugar a cómo se siente emocionalmente cada persona, qué le pasa dentro de la cancha”, expresa Lola sobre este tema. Además, añade la importancia de sus primeros años en San Lorenzo de Villa Castells, donde menciona la fortaleza ganada: “Tenía 15 y jugaba con compañeras de 35 años. El aprendizaje que tuve ahí en los vestuarios con gente más grande, me dio herramientas para ser quien soy”.

En tanto, Mili aporta que la “cabeza de un deportista está a mil”, y que es de suma importancia darle entidad al tema. Destaca que, en su rol coordinando juveniles, es crucial brindar apoyo en salud mental a las chicas más jóvenes, quienes a veces sufren de ansiedad por querer jugar o ser titulares.

Entre risas y una conversación distendida, el tiempo pasa y el grabador se apaga. Pero el mensaje conciso, el camino en el fútbol femenino se fue allanando, pese a que hay un largo trecho por recorrer. Sin embargo, festejan las victorias cosechadas fuera de la cancha: el respeto garantizado y la profesionalización.

“El Club nos brindo un gran apoyo para que nosotras podamos ocupar el lugar que hoy nos toca tener”

Lola Schödlbauer, jugadora de futsal de Gimnasia

“Estudiantes implementó una gran metodología de trabajar unificados entre el femenino y masculino

Milagros Cortes, jugadora de Estudiantes