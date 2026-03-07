Milei fue recibido por Trump en la previa de la cumbre denominada "Escudo de las Américas"

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este sábado en su club de golf en Doral (Florida) a una docena de mandatarios afines de América Latina y el Caribe, entre ellos Javier Milei, para la cumbre "Escudo de las Américas", centrada en el crimen organizado, la inmigración ilegal y la injerencia extranjera en el continente.
La cita se enmarca en lo que el republicano llama la "Doctrina Donroe", su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en el hemisferio occidental, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.
Un ejemplo de ello fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba.
En Doral, cerca de Miami, el mandatario recibirá a líderes derechistas, incluidos aliados cercanos como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, alabado por Trump por su exitosa y polémica campaña para reducir drásticamente la violencia de las pandillas.
La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente, un fenómeno que afecta incluso a países que hasta hace poco se consideraban bastante seguros, como Chile y Ecuador, explica Irene Mia, experta sobre América Latina en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).
Esta situación, que ha ayudado a la derecha latinoamericana a ganar elecciones recientes, hace que la política intervencionista de Estados Unidos en el resto de América no haya recibido el rechazo que cabría esperar dada la larga historia de intervenciones de Washington en el continente, añade la analista.
LE PUEDE INTERESAR
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
LE PUEDE INTERESAR
Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia
Y algunos líderes, como Noboa, no dudan en estrechar lazos con Washington.
El presidente ecuatoriano anunció esta semana "operaciones conjuntas" junto a Estados Unidos y aliados regionales contra los narcotraficantes, que convirtieron a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más violentos en pocos años.
"Un equilibrio frágil"
Además de Bukele, Milei y Noboa, Trump invitó a los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Más allá de su afinidad ideológica con Trump, algunos de estos líderes han sabido aprovechar tácticamente su buena relación con el republicano. El hondureño Nasry Asfura recibió, por ejemplo, un apoyo importante del presidente estadounidense en las elecciones del año pasado.
Y en el caso de Milei, su buena sintonía con Trump facilitó que Estados Unidos otorgara un apoyo por 20.000 millones de dólares mediante un canje de divisas el año pasado.
Pero esta coalición de gobiernos afines plantea interrogantes sobre su alcance y durabilidad, según Irene Mia.
La experta señala que las propuestas de Washington para América se basan en una agenda puramente negativa. "Todo se reduce a las amenazas que representa la región para la seguridad estadounidense: la migración y el crimen organizado", dice.
Algunos gobiernos, como el del centroderechista boliviano Rodrigo Paz, han mostrado su voluntad de abordar otros asuntos con Estados Unidos, diferentes de los de seguridad.
Su canciller, Fernando Aramayo, dijo el miércoles a la AFP que esperaba estrechar lazos en "comercio exterior, agricultura, salud, tecnologías, seguridad, minería y energía".
Mia también apunta a otra debilidad de esta cumbre dedicada a la lucha contra el narcotráfico: la ausencia de México y Brasil, gobernados por los mandatarios izquierdistas Claudia Sheinbaum y Lula da Silva.
Los cárteles mexicanos dirigen la cadena global de narcotráfico y las organizaciones criminales brasileñas controlan puertos clave usados para el envío ilegal de droga hacia Europa, explica Mia. Una iniciativa sin ellos "no logrará resolver esos problemas", añade.
La experta advierte también del riesgo de basar estas alianzas en la proximidad ideológica, puesto que los gobiernos pueden cambiar en las siguientes elecciones y tener diferentes prioridades.
Para ella, el apoyo de esos Estados "es bastante frágil debido a la relación problemática" entre América Latina y Estados Unidos.
"Es un equilibrio muy delicado saber si la población aprobará la política de Trump y hasta cuándo", asegura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí