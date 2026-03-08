La Vendimia, con mucha tensión política alrededor de Villarruel

La Fiesta Nacional de la Vendimia se celebró este año en Mendoza con un clima más calmo que en otras ediciones, aunque atravesado por la crisis que afecta a la industria vitivinícola a nivel mundial. En su 90ª edición, la celebración también se destacó por la escasa presencia de figuras nacionales, debido al viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

La principal representante del Gobierno nacional fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que participó por segunda vez de la celebración. Su presencia concentró buena parte de la atención política, en especial por la reciente polémica con sectores del mileísmo que la acusaron de tener actitudes “golpistas”. Entre quienes formularon esas críticas se encuentra el diputado nacional Luis Petri.

Durante los actos oficiales de ayer, algunas declaraciones volvieron a reactivar la controversia. Villarruel sostuvo que Petri deberá demostrar ante la Justicia las acusaciones que realizó en su contra.

“Lo que se dice debe ser luego demostrado en la Justicia”, afirmó la vicepresidenta al ser consultada por el conflicto, aunque evitó profundizar en el tema. También buscó restarle peso político a su presencia en la provincia: “Vengo solo a darle relevancia a esta fiesta, nada más. Es importante para los mendocinos. No quiero desviar esa atención”.

Villarruel también aclaró que no se sintió incómoda durante su visita, a pesar de que el viernes no fue recibida por autoridades cuando aterrizó en la IV Brigada Aérea.

Uno de los momentos centrales de la agenda fue el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Allí el gobernador mendocino Alfredo Cornejo —radical y actualmente aliado del gobierno libertario— ingresó al escenario junto a Villarruel, mientras Petri observaba desde el público. El encuentro dejó ver cierta distancia política: hubo escasos gestos de cercanía y un clima de formalidad entre los dirigentes. Incluso, antes de que hablaran Cornejo y la vicepresidenta, Petri se retiró del lugar. Según explicó luego, debía continuar con otros compromisos.

Tras el desayuno de Coviar, Villarruel participó del tradicional Agasajo de Bodegas de Argentina (BA), otro de los eventos relevantes de la Vendimia. Allí saludó nuevamente a empresarios y dirigentes del sector, pero se retiró antes de que el gobernador iniciara su discurso, argumentando compromisos de agenda.

Durante el acto, Cornejo aludió a la ausencia del jefe de Estado: “Acá la noticia es la ausencia del presidente Javier Milei”, señaló al comenzar su exposición sobre la situación y los desafíos de la vitivinicultura.

Minutos después llegó Petri al encuentro con los bodegueros y evitó ampliar sus críticas a la vicepresidenta. Consultado nuevamente sobre la polémica, el diputado afirmó que no tenía “nada más” para agregar y aclaró que desde el oficialismo no se pedirá la renuncia de la titular del Senado.

El trasfondo de la disputa

En el entorno libertario, sin embargo, el malestar con Villarruel persistía. Desde ese sector sostienen que la vicepresidenta debería dar explicaciones ante la Justicia por su reunión con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

El mandatario riojano es investigado por el fiscal federal Carlos Stornelli por presunta instigación a cometer delitos, luego de haber declarado que el presidente Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027” y afirmar que “hay sacrificios que valen la pena”, en referencia a la crisis de 2001.

Esas declaraciones fueron interpretadas por dirigentes libertarios como señales de una actitud desestabilizadora, lo que terminó alimentando el enfrentamiento político que, incluso en medio de la Vendimia, volvió a quedar en escena.