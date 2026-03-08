Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
En la tan acertada conmemoración de hoy, se publican historias y acciones de algunas de las cientos de miles de mujeres que, desde el Gran La Plata, exigieron que se les reconocieran sus derechos. Desde las, a veces, humildes cocinas de su casa o militando en movimientos, clubes barriales o partidos políticos fueron un factor importante para el desarrollo educativo, sanitario y económico del país. La lista de nombres de personalidades femeninas destacadas, como cualquier otra que se quiera hacer es incompleta, subjetiva y arbitraria. En ella se intentó ejemplificar, omitiendo nombrar a las que todos ya conocen, como Cristina Fernández de Kirchner o a las que el diario evocó recientemente, como Sor María Ludovica, María Hegoburu de Oyanarte, Matilde Creimer y otras
❑ María abella de Ramírez. Feminismo en 1900 y desde el diario
❑ María angélica barreda. En La Plata, la primera abogada argentina
❑ Elisa Felicitas Arias. La astrónoma reina de los relojes del mundo
Feminismo en 1900 y desde el diario
En La Plata, la primera abogada argentina
❑ María Luisa Carnelli. El tango hecho a puño y letra or una mujer
❑ Julia Cortelezzi. La rectora de las innovaciones en la UNLP
Todavía deben superar obstáculos
❑ María Teresa Dova. La física de la “máquina de Dios”
❑ Ana Lía Errecalde. La decana que se mantuvo en sus principios
❑ Fabiana Gliemmo. El club barrial y la contención social
❑ Liliana Grinfeld- La primera angioplastía en Argentina
❑ Delia Etcheverry. Los ideales por sobre las circunstancias
El absurdo de llamarlas “sexo débil”
❑ Mary O. Graham. Un emblema de la educación pública
❑ Laura Maiztegui. Una Leona de sueños olímpicos
❑ Norma Graciela Sánchez. Descifró el cosmos antes que Hawking
❑ Herenia Sánchez Viamonte. La justicia, la memoria y la historia
❑ Ana María Stelman. De Barrio Hipódromo al top 10 de la docencia
