Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

En la tan acertada conmemoración de hoy, se publican historias y acciones de algunas de las cientos de miles de mujeres que, desde el Gran La Plata, exigieron que se les reconocieran sus derechos. Desde las, a veces, humildes cocinas de su casa o militando en movimientos, clubes barriales o partidos políticos fueron un factor importante para el desarrollo educativo, sanitario y económico del país. La lista de nombres de personalidades femeninas destacadas, como cualquier otra que se quiera hacer es incompleta, subjetiva y arbitraria. En ella se intentó ejemplificar, omitiendo nombrar a las que todos ya conocen, como Cristina Fernández de Kirchner o a las que el diario evocó recientemente, como Sor María Ludovica, María Hegoburu de Oyanarte, Matilde Creimer y otras