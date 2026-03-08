“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”

El caso por el crimen de Jorge Vicente Pereyra, el zapatero asesinado en su casa del barrio La Loma en 2018, volvió a sumar en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de tensión y angustia familiar. Luego de que se conociera que la acusada del homicidio, Sofía Magdalena Pantoja, fue beneficiada con prisión domiciliaria a pocos meses del juicio, una de las hijas de la víctima publicó un fuerte video en redes en el que relató su preocupación por la situación.

Se trata de Romina Pereyra, quien decidió expresarse públicamente a través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram. Con la voz quebrada y visiblemente afectada, la mujer expuso el temor que asegura atravesar su familia tras la decisión judicial que permitió que su madre cumpla la detención preventiva en una vivienda particular mientras espera el debate oral.

“Voy a exponer algo que es personal, pero es lo que me está pasando”, comienza diciendo en el video. Luego se presenta y explica el contexto de su historia familiar: “Hace ocho años mi mamá asesinó a mi papá y hoy, después de todo este tiempo esperando el juicio, nos informan de manera informal la fecha del debate para agosto y que además accedió al beneficio de la prisión domiciliaria”.

En su testimonio, Romina apuntó directamente contra la resolución judicial que permitió la morigeración de la detención preventiva. “La Justicia le dio lugar a mi mamá, la asesina de mi papá”, expresó. También sostuvo que la querella se había opuesto al pedido de domiciliaria y que, a su entender, la acusada representa un riesgo. “Le otorgaron el beneficio a una persona peligrosa por su personalidad”, afirmó.

El mensaje fue acompañado por un texto escrito en el que pidió ayuda y expuso su preocupación por la seguridad de su familia. “Esta es mi verdad y la voy a exponer poniendo cuerpo, cara y voz a todo esto que estoy viviendo”, escribió.

En el mismo posteo, agregó una advertencia que refleja el nivel de temor que asegura sentir ante la situación. “Si me pasa algo o si mi mamá se fuga, que se dé a conocer quiénes son los responsables”, manifestó.

El video se difundió horas después de que este diario revelara que el juicio por jurados contra Pantoja ya tiene fecha de inicio. Según confirmaron fuentes judiciales a EL DIA, el debate comenzará el próximo 5 de agosto y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de La Plata. La mujer llega a esa instancia acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia”, una figura penal que contempla como única pena posible la prisión perpetua en caso de que el jurado popular la encuentre culpable.

Mientras la causa avanza hacia el juicio, la reciente decisión de conceder la domiciliaria a la acusada volvió a reactivar el conflicto con la familia de la víctima. Según se informó, la medida se basó en el prolongado tiempo de detención preventiva sin condena, además de informes médicos y ambientales incorporados al expediente.