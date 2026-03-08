El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Se registró en diciembre un nivel de morosidad que duplica al promedio del sistema no financiero por la pérdida de poder adquisitivo
Más del 40% de las personas que financiaron compras en casas de electrodomésticos tienen dificultades para afrontar las cuotas, según un informe de la consultora EcoGo.
Así, se registró en diciembre un nivel de morosidad que duplica al promedio del sistema no financiero. De acuerdo a lo que explicaron, el crecimiento del crédito en un escenario de volatilidad, junto con una marcada pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los préstamos, deterioró con fuerza la capacidad de pago de los hogares.
El salto en la mora resulta especialmente significativo en el segmento de electrodomésticos. Mientras que en diciembre de 2024 el incumplimiento era de 14%, durante 2025 llegó hasta 41%.
“Las casas de electrodomésticos registran el doble de morosidad que el resto de las entidades no financieras que otorgan créditos. El 2024 había sido un buen año, sin embargo en 2025 se disparó la morosidad desde 14% al 41%”, explicaron desde EcoGo a TN.
En la misma línea, detallaron que desde enero de 2025 comenzó a subir la morosidad, una tendencia que se fue profundizando con los meses.
La consultora, además, releva los saldos impagos en el sector no financiero, como fintech o billeteras virtuales. En este sentido, señaló que el crédito no bancario volvió a crecer en diciembre y que, desde hace tres meses, avanza a un ritmo mayor que el bancario.
Números fuertes por la avanzada militar de EE UU en Oriente medio
“El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en ascenso y ya representa el 34% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales más que en diciembre de 2024″, advirtieron.
A su vez, si se suma el crédito bancario, el peso total del financiamiento asciende al 141% de la masa salarial. Entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale al 143% de sus ingresos mensuales.
Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los hogares alcanzó el 9,3% en diciembre de 2025, más de tres veces el nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando era del 2,5%. Se trata del valor más alto en años y confirma una tendencia de deterioro acelerado en la capacidad de pago de las familias.
Este aumento contrasta con el comportamiento del sector empresarial, donde la irregularidad en el pago de créditos llegó al 2,5%, desde el 0,8% interanual, mostrando un impacto considerablemente menor que el registrado en los particulares.
A la suba de la mora se suma otro dato alarmante: el crecimiento del endeudamiento en relación a los ingresos. Un informe del Banco Provincia revela que el financiamiento promedio de las familias pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025.
En términos concretos, los hogares se endeudaron durante el último año por el equivalente a un salario completo adicional, en un contexto donde no se verificó una recomposición real de los ingresos. “El aumento de la relación crédito-salario no sería problemático si existieran expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera. Sin embargo, ninguna de las dos cosas está ocurriendo”, advierte el informe, descartando un escenario de alivio en el corto plazo.
