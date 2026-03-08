Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El violento asalto ocurrió en 22 entre 60 y 61. La mujer fue sorprendida por tres ladrones, que revolvieron la casa durante casi una hora
Un violento episodio de inseguridad tuvo como víctima a una jubilada de 94 años que fue sorprendida por delincuentes mientras dormía en su vivienda de la zona de 22 entre 60 y 61. El hecho ocurrió durante la madrugada y volvió a encender la alarma por la seguidilla de robos que en las últimas semanas vienen golpeando a distintos barrios de la ciudad.
De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía, todo sucedió cerca de las 3.15 de la madrugada, cuando la mujer descansaba sola en su habitación y se despertó al advertir la presencia de dos desconocidos encapuchados a cada lado de la cama. Ambos tenían linternas encendidas y vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, por lo que la víctima nunca pudo verles el rostro.
Según relató la damnificada, uno de los ladrones le tapó la boca mientras le decía que permaneciera “tranquila y que no le harían daño”, pero que debía indicar dónde guardaba dólares. Ante la exigencia, la mujer respondió que no tenía dinero en esa moneda.
En medio de la situación apareció un tercer delincuente, que se sumó al resto mientras comenzaban a revisar cajones, muebles y distintos ambientes de la casa en busca de objetos de valor.
Durante el asalto los ladrones encontraron el celular de la jubilada y le exigieron la clave de acceso a la aplicación de Cuenta DNI. Luego continuaron recorriendo la vivienda y le reclamaron dinero en efectivo. La mujer les indicó que en la cocina tenía su billetera con unos cinco mil pesos.
La pesadilla se extendió durante aproximadamente una hora. En ese lapso, los delincuentes revolvieron distintos sectores de la vivienda, entre ellos el comedor, dos habitaciones y la cocina. Finalmente, al no encontrar una suma importante de dinero, decidieron retirarse del lugar.
Antes de escapar le advirtieron que debía permanecer en la cama durante al menos quince minutos antes de levantarse. Recién entonces la víctima pudo recorrer la casa y comprobar que todo estaba desordenado.
Entre los faltantes denunció un anillo de oro de 18 kilates con iniciales grabadas, una pulsera de oro con una chapita que llevaba su nombre, además de una medalla con una perla blanca y una cadena también de oro.
La mujer aseguró que no sufrió lesiones físicas, aunque quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido.
Los investigadores intentan determinar cómo ingresaron los ladrones a la propiedad y si pudieron haber contado con algún tipo de información previa. En ese sentido, la jubilada recordó que días antes un desconocido tocó el timbre de su casa preguntando de manera insistente si había pedido un delivery, una situación que en su momento le llamó la atención.
El caso es investigado por personal policial, que ahora intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir la ruta de escape de los ladrones.
