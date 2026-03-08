Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Docentes, familias y estudiantes realizaron un abrazo simbólico

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

En Gonnet, la Secundaria Nº 12 se suma a otros casos de instituciones que debieron reducir materias, orientaciones y cursos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

En la calle 495 entre Centenario y 15 bis la comunidad de Gonnet expresó su preocupación / el dia

8 de Marzo de 2026 | 01:29
Edición impresa

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 12, situada en 495 entre Camino Centenario y 15 bis, Gonnet, realizó el pasado viernes un abrazo simbólico frente al establecimiento para visibilizar la preocupación que atraviesa la institución ante la caída de matrícula y las consecuencias que esa situación ya comenzó a generar en su estructura académica.

Docentes, estudiantes, familias y vecinos participaron de la convocatoria con el objetivo de expresar su rechazo a lo que consideran un proceso de reducción progresiva que afecta la oferta educativa de la escuela y genera incertidumbre sobre su futuro.

Según explicaron desde la institución en un documento difundido durante la actividad, el problema comenzó a evidenciarse en 2024, continuó durante 2025 y se profundizó con el inicio del ciclo lectivo 2026. En ese período se concretaron cierres de orientaciones, entre ellas Artes Visuales, y también se intentó avanzar con el cierre de la orientación en Literatura.

Asimismo, a esas decisiones se sumaron cierres de cursos y reorganizaciones internas que redujeron la oferta educativa. Desde la comunidad educativa advierten que estas medidas, no solo afectan la organización académica, sino también que impactan en los puestos de trabajo docentes y generan preocupación entre las familias.

En paralelo, uno de los puntos que mayor inquietud genera es la situación del turno vespertino, un horario que históricamente permitió a muchos jóvenes continuar con sus estudios sin dejar sus responsabilidades familiares o laborales durante el día.

“La 12 es una institución histórica de Gonnet y de la zona norte de La Plata. Para muchas generaciones no fue solo una escuela, sino un lugar de pertenencia y construcción de futuro”, señalaron los directivos durante la jornada.

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Los participantes del abrazo simbólico reclamaron abrir instancias de diálogo para defender la continuidad de la institución con todas sus orientaciones y turnos.

Una problemática que crece

La preocupación por la caída de matrícula no se limita a las escuelas secundarias. En los últimos días también se conoció el caso de un jardín de infantes de La Plata que lanzó un pedido público para evitar el cierre de una de sus salas.

El establecimiento difundió un mensaje dirigido a las familias convocando a inscribir niños y niñas de 2 y 3 años para el turno mañana. El objetivo era sumar alumnos y evitar la reducción de una sala, una situación que generó fuerte repercusión en la comunidad educativa.

El episodio, que dejó de ser un hecho aislado, encendió una señal de alerta entre docentes y directivos, ya que refleja un fenómeno que comienza a repetirse en distintos niveles del sistema educativo local.

 

 

Tras el Día de la Mujer mañana habrá paro en escuelas bonaerenses

