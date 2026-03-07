La política bonaerense muestra una postal de movimientos simultáneos. Mientras Axel Kicillof busca consolidar su liderazgo en la Provincia y proyectar su figura hacia el escenario nacional, el peronismo transita sus propias internas, la oposición reorganiza sus estructuras partidarias y el gobierno bonaerense encauza los conflictos gremiales con acuerdos salariales para estabilizar el clima social.

El discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura fue el escenario elegido por el Gobernador para marcar esa proyección. Allí, Kicillof confrontó abiertamente con el presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa política más amplia que el propio peronismo. “Hay otro camino”, sostuvo al plantear la necesidad de articular una propuesta nacional frente al modelo libertario.

La intervención tuvo un claro tono político. El mandatario se posicionó como uno de los principales referentes opositores al gobierno nacional y convocó a distintos sectores a sumarse a un frente amplio que exceda las fronteras tradicionales del peronismo. Ese mensaje, sin embargo, convive con tensiones dentro del propio oficialismo.

EL MALESTAR DE LA CÁMPORA

El malestar en sectores de La Cámpora quedó en evidencia tras la Asamblea Legislativa, especialmente por la ausencia de referencias a Cristina Kirchner en el discurso del Gobernador. Las críticas reflejan una interna que sigue latente dentro del peronismo bonaerense y que, aunque por ahora se expresa de manera moderada, anticipa debates estratégicos hacia el próximo turno electoral.

En paralelo, el espacio que lidera Máximo Kirchner comenzó a mover fichas pensando en el mediano plazo. En La Cámpora admiten que en los próximos meses algunos dirigentes comenzarán a recorrer con mayor intensidad distintos distritos de la Provincia, en una suerte de instalación temprana de figuras con proyección hacia la pelea por la gobernación en 2027. Entre los nombres que empiezan a mencionarse aparecen la diputada nacional Mayra Mendoza —actualmente con licencia en la intendencia de Quilmes— y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro.

Esa discusión también aparece en torno a la estrategia electoral futura, particularmente en el debate sobre el eventual desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. En el entorno del Gobernador consideran que una victoria contundente en la Provincia antes de la elección presidencial podría fortalecer su posicionamiento nacional, apoyado en el peso territorial de los intendentes.

Desde el kirchnerismo, en cambio, advierten que esa estrategia podría dividir esfuerzos y debilitar al peronismo en la contienda nacional. La discusión todavía está abierta, pero expone las distintas miradas sobre el rumbo político del espacio.

Mientras tanto, el peronismo bonaerense avanza en su reorganización interna. La Junta Electoral del Partido Justicialista oficializó la lista provincial que encabeza Kicillof para conducir el partido, aunque en varios municipios no se alcanzaron acuerdos y habrá competencia. En total serán 17 los distritos que irán a internas el próximo 15 de marzo, entre ellos Tres de Febrero, Morón, San Miguel y Mar del Plata.

Aunque la mayoría de los municipios logró cerrar listas de unidad, esas internas funcionarán como una primera medición de fuerzas dentro del peronismo bonaerense y reflejan el reacomodamiento de los distintos sectores que conviven dentro del espacio.

ADELANTAMIENTO DE ELECCIONES EN LA UCR

La oposición tampoco atraviesa un momento de calma. En la Unión Cívica Radical bonaerense, los sectores que responden a Maximiliano Abad y Martín Lousteau resolvieron adelantar la elección de autoridades partidarias al 7 de junio, una decisión que generó fuertes cuestionamientos del espacio que conduce Miguel Fernández, que analiza judicializar la resolución.

La disputa vuelve a exponer las tensiones internas que atraviesan al radicalismo provincial desde las fallidas elecciones partidarias del año pasado y deja en evidencia las dificultades de la oposición tradicional para ordenar su estructura política en el principal distrito del país.

En paralelo, también empiezan a moverse los libertarios. Concejales de La Libertad Avanza buscan avanzar con proyectos para reducir o eliminar tasas en municipios de la Provincia que, según argumentan, afectan a la actividad económica. La iniciativa, impulsada en simultáneo en decenas de distritos, fue interpretada en el ámbito político como el inicio de una estrategia de posicionamiento territorial.

Detrás de esa movida aparece la figura de Sebastián Pareja, principal referente libertario en la Provincia y hombre de confianza de Karina Milei, a quien dentro del espacio señalan como uno de los nombres con proyección para disputar la gobernación en 2027.

LAS PARITARIAS

En paralelo, la agenda política estuvo marcada por las negociaciones salariales con los gremios estatales. Tras las medidas de fuerza que afectaron el inicio del ciclo lectivo, el gobierno provincial logró cerrar un acuerdo con los docentes bonaerenses que contempla un incremento del 7,5% (más el 1,5% otorgado en febrero) para el bimestre marzo-abril y una bonificación extraordinaria destinada a compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

También se alcanzó un entendimiento con los trabajadores estatales, que recibirán un aumento del 9% en tres tramos y una nueva instancia de revisión en los próximos meses. Y lo mismo ocurrió con la Policía bonaerense, que alcanzará un incremento del 11% en abril, computando las subas registradas en el año. Para la administración provincial, el cierre de estas paritarias representa un intento de descomprimir el conflicto sindical y garantizar cierta estabilidad en un contexto económico complejo.