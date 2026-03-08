Especialistas dudan de una inflación menor a 1%

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos
La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis
Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica
Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social
Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente
Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas
La Vendimia, con mucha tensión política alrededor de Villarruel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaron que la inflación perforará el 1% mensual en agosto
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaron que la inflación perforará el 1% mensual en agosto próximo o en los meses subsiguientes.
Con los precios corriendo a una velocidad más cercana al 3% que al 2%, los analistas observan ciertos desafíos en la ambiciosa meta que se fijó el Gobierno para este año, entre los que se cuentan el reacomodamiento de precios relativos y regulados, como las tarifas de servicios públicos, así como la pérdida de dos anclas que se utilizaron en los primeros dos años de gestión para el proceso de desinflación.
En línea con las proyecciones presidenciales, en declaraciones recientes, Caputo vaticinó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) quebrará el 1% durante el octavo mes de 2026. A la vez, el funcionario reconoció que intentar llevar la medición anual a un dígito anual requiere un “programa mucho más agresivo” que el que aplicaron países que lograron domar el flagelo inflacionario en poco tiempo.
Economía busca retornar al sendero de desinflación con un esquema basado en el mantenimiento y profundización del superávit fiscal.
Economistas coinciden, en mayor o menor medida, que el objetivo fijado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo luce desafiante. Los principales factores que limitarían una baja tan contundente de la inflación son el reordenamiento de los precios relativos, así como el abandono del ancla cambiaria y salarial para frenar el proceso inflacionario.
El director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, argumentó que “el Gobierno va haciendo cosas para que eso ocurra: ha corregido la situación fiscal, es prudente y bastante duro monetariamente, con lo cual podría bajar en algún momento fuertemente la inflación”.
LE PUEDE INTERESAR
La Vendimia, con mucha tensión política alrededor de Villarruel
LE PUEDE INTERESAR
Hotesur-Los Sauces: los peritajes avanzan pero el juicio, sin fecha
Por su parte, la economista de LCG, Florencia Iragui, sostuvo que en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, “resulta difícil pensar en poder reducir el porcentaje de inflación mensual con rapidez y en una magnitud bastante elevada; no quiero decir imposible, pero sin ir más lejos, resulta difícil recortar 2 puntos porcentuales del IPC cuando el gas en febrero presentó subas cercanas al 17% mensual”.
Para el director de Economía de Fundar, Guido Zack, es complicado que se materialice el escenario que vislumbra el oficialismo. En tan sentido, subrayó que el principal objetivo debería ser que la inflación se reduzca de manera estable por debajo del 2% mensual.
Martín Kalos, director ejecutivo de Epyca Consultores, coincidió en que el Gobierno precisa de “tiempo y paciencia” para bajar la inflación a niveles internacionales. Además, subrayó que se agotaron las dos anclas que se utilizaron en la primera parte del plan de estabilización: los salarios y el tipo de cambio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí