Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Una empleada de la institución radicó la demanda penal luego de que la menor relatara el ataque sufrido

Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata

Un trabajador del Hogar de Abrigo Municipal fue apartado de su cargo tras ser acusado de ultrajar a una adolescente. La Justicia investiga el hecho en medio de la conmoción por el reciente caso en el Padre Cajade

Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata

Una trabajadora de la institución radicó la denuncia / web

8 de Marzo de 2026 | 02:08
Edición impresa

La ciudad de La Plata vuelve a verse sacudida por una grave denuncia de abuso sexual en el ámbito de las instituciones destinadas a la protección de menores vulnerables. En las últimas horas, una empleada municipal que cumple funciones como operadora en el Hogar Casa de Abrigo Municipal Mixta, ubicado en 59 entre 9 y 10, se presentó ante la Justicia para denunciar un presunto abuso cometido contra una adolescente de 15 años por parte de otro trabajador de la misma institución.

Según consta en la denuncia a la EL DIA tuvo acceso, la situación salió a la luz cuando la menor -quien se encuentra bajo medida de abrigo desde los 13 años- rompió el silencio ante una trabajadora del hogar con quien mantenía un vínculo de confianza de larga data. En esa línea la víctima relató que el abuso habría ocurrido durante la madrugada del pasado jueves, en una vivienda donde el acusado, de 28 años, la tenía bajo su cuidado transitorio con el aval de los organismos de Niñez.

De acuerdo con el testimonio de la menor, el agresor aprovechó el momento en que ambos compartían la habitación para realizar tocamientos impúdicos por debajo de su vestimenta mientras ella dormía. El relato detalla que el sujeto detuvo su accionar cuando la joven se despertó y cambió de posición en la cama. Lo alarmante del caso -según informaron voceros de la causa- es que horas después del presunto ataque, el denunciado y la menor asistieron a una entrevista en el Servicio Local de Olmos con el fin de regularizar la guarda legal de la adolescente a favor del ahora acusado.

El derrotero que llevó a la menor a convivir con el presunto abusador expone, según la denuncia, una cadena de vulnerabilidades y una aparente falla en los controles institucionales. La joven había pasado por diversas instituciones de la región, como el hogar “Ángel Azul” en Punta Indio y “Esos Locos Bajitos” en Gonnet, de los cuales se había retirado por su propia cuenta. Fue en ese contexto de inestabilidad donde el implicado, aprovechando su rol y la supuesta “contención” que brindaba a la adolescente, logró que los organismos oficiales (Servicio Zonal y Local) avalaran que ella residiera en su domicilio particular de manera temporal. La denunciante remarcó que esta convivencia se daba en un entorno de aparente normalidad familiar, donde incluso residían otros allegados del sospechoso, lo que habría servido como una “pantalla” de seguridad.

El acusado fue desvinculado

Tras la radicación de la denuncia en sede policial, el caso tomó curso legal inmediato. Según se pudo confirmar este diario, la investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 15 del Departamento Judicial La Plata, desde donde se ordenaron las primeras diligencias para resguardar las pruebas y garantizar la protección de la menor.

Asimismo se supo que, al tomar conocimiento de la gravedad de los hechos, la dirección del Hogar Casa de Abrigo Municipal tomó medidas drásticas: se informó al equipo de guardia de Niñez y Adolescencia y se exigió la renuncia inmediata del empleado implicado, quien ya no cumple funciones en la órbita municipal. Actualmente, la adolescente ha quedado bajo el resguardo provisorio de la denunciante, mientras la justicia avanza con las pericias de rigor para constatar los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.

LE PUEDE INTERESAR

Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años

LE PUEDE INTERESAR

Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

El Precedente del Hogar Cajade

Esta denuncia se conoce en un momento de especial atención sobre el funcionamiento de los espacios dedicados a la niñez en la región. La problemática del abuso en ámbitos de cuidado ha cobrado una relevancia pública ineludible tras casos que han conmocionado a la opinión pública, como la reciente detención de un exfuncionario bonaerense y “educador popular” del Hogar del Padre Cajade.

El “educador popular” fue detenido bajo una causa por abuso sexual con corrupción de menores. Según la investigación judicial, el exfuncionario habría abusado de al menos dos menores (de 13 y 17 años) desde el año 2015 hasta la actualidad, valiéndose de amenazas constantes y de su posición de poder dentro de la organización sin fines de lucro.

En paralelo a las medidas judiciales, desde el hogar confirmaron que fue desvinculado de sus funciones y que se le prohibió el ingreso a cualquiera de sus espacios, además de todo tipo de contacto con los chicos alojados allí.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cómo avanza la causa en el Hogar del Padre Cajade
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Majo Granatto le dio el triunfo a Santa “A”

Messi y De Paul le dieron la victoria al Inter

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Últimas noticias de Policiales

Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años

Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”

Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local
Espectáculos
Así´en "Gran Hermano" como en el deshonorable Congreso
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
La Ciudad
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Verano: estadías más cortas y consumo cuidado
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla