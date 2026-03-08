Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Un trabajador del Hogar de Abrigo Municipal fue apartado de su cargo tras ser acusado de ultrajar a una adolescente. La Justicia investiga el hecho en medio de la conmoción por el reciente caso en el Padre Cajade
La ciudad de La Plata vuelve a verse sacudida por una grave denuncia de abuso sexual en el ámbito de las instituciones destinadas a la protección de menores vulnerables. En las últimas horas, una empleada municipal que cumple funciones como operadora en el Hogar Casa de Abrigo Municipal Mixta, ubicado en 59 entre 9 y 10, se presentó ante la Justicia para denunciar un presunto abuso cometido contra una adolescente de 15 años por parte de otro trabajador de la misma institución.
Según consta en la denuncia a la EL DIA tuvo acceso, la situación salió a la luz cuando la menor -quien se encuentra bajo medida de abrigo desde los 13 años- rompió el silencio ante una trabajadora del hogar con quien mantenía un vínculo de confianza de larga data. En esa línea la víctima relató que el abuso habría ocurrido durante la madrugada del pasado jueves, en una vivienda donde el acusado, de 28 años, la tenía bajo su cuidado transitorio con el aval de los organismos de Niñez.
De acuerdo con el testimonio de la menor, el agresor aprovechó el momento en que ambos compartían la habitación para realizar tocamientos impúdicos por debajo de su vestimenta mientras ella dormía. El relato detalla que el sujeto detuvo su accionar cuando la joven se despertó y cambió de posición en la cama. Lo alarmante del caso -según informaron voceros de la causa- es que horas después del presunto ataque, el denunciado y la menor asistieron a una entrevista en el Servicio Local de Olmos con el fin de regularizar la guarda legal de la adolescente a favor del ahora acusado.
El derrotero que llevó a la menor a convivir con el presunto abusador expone, según la denuncia, una cadena de vulnerabilidades y una aparente falla en los controles institucionales. La joven había pasado por diversas instituciones de la región, como el hogar “Ángel Azul” en Punta Indio y “Esos Locos Bajitos” en Gonnet, de los cuales se había retirado por su propia cuenta. Fue en ese contexto de inestabilidad donde el implicado, aprovechando su rol y la supuesta “contención” que brindaba a la adolescente, logró que los organismos oficiales (Servicio Zonal y Local) avalaran que ella residiera en su domicilio particular de manera temporal. La denunciante remarcó que esta convivencia se daba en un entorno de aparente normalidad familiar, donde incluso residían otros allegados del sospechoso, lo que habría servido como una “pantalla” de seguridad.
Tras la radicación de la denuncia en sede policial, el caso tomó curso legal inmediato. Según se pudo confirmar este diario, la investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 15 del Departamento Judicial La Plata, desde donde se ordenaron las primeras diligencias para resguardar las pruebas y garantizar la protección de la menor.
Asimismo se supo que, al tomar conocimiento de la gravedad de los hechos, la dirección del Hogar Casa de Abrigo Municipal tomó medidas drásticas: se informó al equipo de guardia de Niñez y Adolescencia y se exigió la renuncia inmediata del empleado implicado, quien ya no cumple funciones en la órbita municipal. Actualmente, la adolescente ha quedado bajo el resguardo provisorio de la denunciante, mientras la justicia avanza con las pericias de rigor para constatar los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.
Esta denuncia se conoce en un momento de especial atención sobre el funcionamiento de los espacios dedicados a la niñez en la región. La problemática del abuso en ámbitos de cuidado ha cobrado una relevancia pública ineludible tras casos que han conmocionado a la opinión pública, como la reciente detención de un exfuncionario bonaerense y “educador popular” del Hogar del Padre Cajade.
El “educador popular” fue detenido bajo una causa por abuso sexual con corrupción de menores. Según la investigación judicial, el exfuncionario habría abusado de al menos dos menores (de 13 y 17 años) desde el año 2015 hasta la actualidad, valiéndose de amenazas constantes y de su posición de poder dentro de la organización sin fines de lucro.
En paralelo a las medidas judiciales, desde el hogar confirmaron que fue desvinculado de sus funciones y que se le prohibió el ingreso a cualquiera de sus espacios, además de todo tipo de contacto con los chicos alojados allí.
