Majo Granatto aplicó el código penal y le dio el triunfo a Santa "A", en hockey

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
Santa Bárbara "A" arrancó con el pie derecho el Campeonato Metropolitano femenino de hockey sobre césped. Se impuso 1 a 0 al superar de visitante a Italiano, en el marco del torneo de Primera División con el debut de Santiago Camacho como entrenador. El único gol del cotejo fue marcado por María José Granatto, de penal.
En lo que respecta al encuentro, propiamente dicho, Santa se puso arriba del marcador con el tanto de la Leona Majo Granatto, en el segundo cuarto. Fue un partido cerrado. La visita aguantó bien los embates del rival; mientras que trató de arrimar peligro vía el contragolpe. El próximo sábado el equipo tricolor estará haciendo su presentación de local, cuando reciba a San Lorenzo de Almagro.
Intermedia: Italiano 3, Santa Bárbara "A" 2 (Catalina Aurellio y Francesca Campoliete).
Quinta: Italiano 2, Santa Bárbara "A" 1 (Trinidad Anacleto).
Séptima: Italiano 1, Santa Bárbara "A" 0.
Los resultados de la máxima categoría fueron GEBA "A" 2, Olivos 0; Lomas 3, Ciudad de Buenos Aires "A" 0; St. Catherine's 0, San Fernando "A" 1; Arquitectura 3, Banco Provincia "A" 2 y San Lorenzo de Almagro 0, Belgrano "A" 4. La jornada inicial se completará con el partido entre Banco Nación y River Plate que se jugará mañana, desde las 13, en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney +.
En los que respecta a las posiciones quedaron de la siguiente manera: Belgrano "A" 3, Lomas 3, GEBA "A" 3, Arquitectura 3, Santa Bárbara "A" 3, San Fernando 3, Banco Provincia "A" 0, Italiano 0, St. Catherine's 0, Olivos 0, Ciudad de Buenos Aires "A" 0. San Lorenzo de Almagro 0, Banco Nación 0 y River Plate 0.
A todo esto la próxima fecha estará compuesta por estos cotejos: Italiano vs Banco Nación, Santa Bárbara "A" vs San Lorenzo de Almagro, Belgrano "A" vs Arquitectura, Banco Provincia "A" vs St. Catherine's, San Fernando "A" vs Lomas, Ciudad de Buenos Aires "A" vs GEBA "A" (televisado el domingo 15) y Olivos vs River Plate.
LE PUEDE INTERESAR
Parte médico: Gimnasia detalló sobre la lesión de Ignacio Miramón
LE PUEDE INTERESAR
Ángel Cappa criticó a Messi por su visita a Donald Trump
A continuación se detallan los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera C1
Universitario "A" 3 (Candela Almanzo, Morena Alvarez y Orina Carnevali), C.I.S.S.A.B. 0.
Intermedia: Universitario "A" 9 (Romero Guadalupe -3-, Felicitas Molinelli -2-, Guillermina Inveninato, Olivia Amado Cattaneo, Valentina Zitti y Morena Zitti), C.I.S.S.A.B 0.
Quinta: Universitario "A" 19 (Emma Fernández Gene -3-, Valentina Zitti -3-, Olivia Aiub -3-, Morena Zitti -2-, Mercedes Arroyo -2-, Emilia Domínguez Velazco, Martina Zarasola Ghersinich, Fiorella Guerrero Velasquez, Josefina Durante, Isabella Di Loreto Terracciano y Justina Domínguez Velazco), C.I.S.S.A.B. 0.
Séptima: Universitario "A" 10 (Julia Ernestina Aguirre Soto -5-, Catalina Olivera -2-, Magdalena Arroyo -2- y Joaquina Echavarria Rossi), C.I.S.S.A.B. 0.
Próxima fecha: Banfield vs Universitario "A".
Primera C2
Santa Bárbara "B" 2 (Tuziana Olgado y Constanza Anacleto), Camioneros 1.
Intermedia: Santa Bárbara "B" 2 (Josefina Alayes y Emilia Addiechi), Camioneros 0.
Quinta: Santa Bárbara "B" 0, Camioneros 1.
Séptima: Santa Bárbara "B" 4 (Rosario María Vazquez Casal, Florencia Miranda Espinel, Ana García Munitis y Camila Di Menna), Camioneros 0.
Próxima fecha: H.C. Andersen vs Santa Bárbara "B"
Ciudad "B" 0, San Luis "A" 1 (María Camila Roberti Merlo).
Intermedia: San Luis "A" 1 (Stefanía Schapiro), Ciudad "B" 5.
Quinta: Ciudad "B" 1, San Luis "A" 1 (Juana Serra).
Séptima: Ciudad "B" 1, San Luis "A" 1 (Felicitas Plot).
Próxima fecha: San Luis "A" vs Champagnat.
Primera D1
San Marcos 2, Gimnasia "A" 0.
Intermedia: San Marcos 0, Gimnasia "A" 1 (Sasha Miranda Sanabria).
Quinta: San Marcos 2, Gimnasia "A" 3 (Pilar Alustiza -2- y Joaquina Maidana).
Séptima: San Marcos 1, Gimnasia "A" 3 (Julieta Covacich -2- y Julieta Melina García Muñoz).
Próxima fecha: Gimnasia "A" vs Quilmes "B".
Primera D2
San Luis "B" 0, Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 2.
Intermedia: San Luis "B" 1 (Stefania Schapiro), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 5.
Quinta: San Luis "B" 0, Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 1.
Séptima: San Luis "B" 0, Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 4.
Próxima fecha: Estudiantes "A" vs San Luis "B".
Cardenal Newman 1, Santa Bárbara "C" 1 (María Sol Annese).
Intermedia: Cardenal Newman 3, Santa Bárbara "C" 1 (Julieta Collacciani).
Quinta: Cardenal Newman 2, Santa Bárbara "C" 1 (Charo Del Torno).
Séptima: Cardenal Newman 3, Santa Bárbara "C" 1 (Martina Vidal Sambucetti).
Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Banco Provincia "B".
Banco Provincia "B" 2, Estudiantes "A" 1 (Renata Carabás).
Intermedia: Banco Provincia "B" 1, Estudiantes "A" 1 (Mercedes Axat).
Quinta: Banco Provincia "B" 0, Estudiantes "A" 9.
Séptima: Banco Provincia "B" 1, Estudiantes "A" 3 (Julieta Vieira Pontes, Isabel Errea y Sofía Ballarre).
Próxima fecha: Estudiantes "A" vs San Luis "B".
Primera D4
Liceo Militar 0, Universitario "B" 1 (Martina Ausili).
Intermedia: Liceo Militar 0, Universitario "B" 2 (Josefina Gregoratti y Josefina Vega).
Quinta: Liceo Militar 1, Universitario "B" 3 (Joaquina Mosca Malin -2- y Martina Suárez).
Séptima: Liceo Militar 1, Universitario "B" 1 (Charo Durante).
Próxima fecha: Universitario "B" vs San Albano "A".
Santa Bárbara "D" 1 (Lucia Martini), Hacoaj "B" 0.
Intermedia: Santa Bárbara "D" 3 (Camila Franco, Victoria Michelini y Francisca Sorarrain), Hacoaj "B" 1.
Quinta: Santa Bárbara "D" 3 (Joaquina Barayba, Pilar Marinoni y Catalina Arnau), Hacoaj "B" 0.
Séptima: Santa Bárbara "D" 4 (Julia Dulau Dumm, Agustina Malcolm, Olivia Alarcón y Antonia Giordani), Hacoaj "B" 0.
Próxima fecha: Sociedad Hebraica vs Santa Bárbara "D".
Primera E1
Universitario "C" 2 (María Belén Jarque y Lucía Abila), Pucará "B" 3.
Intermedia: Universitario "C" 0, Pucará "B" 2.
Quinta: Universitario "C" 0, Pucará "B" 3.
Séptima: Universitario "C" 0, Pucará "B" 7.
Próxima fecha: Regatas Bella Vista vs Universitario "C".
Primera E2
Ducilo "B" 8, Santa Bárbara "F" 0.
Intermedia: Ducilo "B" 1, Santa Bárbara "F" 1 (Julia Elena Giannini).
Quinta: Ducilo "B" 2, Santa Bárbara "F" 0.
Séptima: Ducilo "B" 2, Santa Bárbara "F" 0.
Próxima fecha: Ciudad de Buenos Aires "D" vs Santa Bárbara "F".
Estudiantes "B" 0, Comunicaciones 3.
Intermedia: Estudiantes "B" 1 (Magdalena Ippolito), Comunicaciones 1.
Quinta: Estudiantes "B" 0, Comunicaciones 2.
Séptima: Estudiantes "B" 1 (Delfina Graziano), Comunicaciones 2.
Próxima fecha: Municipalidad de Vicente López "B" vs Estudiantes "B".
Primera E4
Everton 9 (Sofía Hansen Gutty -5-, Sofía Eberbach, Sofía Hansen Gutty. Celeste Irisarri y Renata Da Ponte) San Albano "C" 0.
Intermedia: Everton 9 (Lucia Peratta -4-, Sofía Belén Vicens -4- y Priscila Lanfredi), San Albano "C" 0.
Quinta: Everton 6 (Mora Coria -2-, Maitena Massolo -2-, Eugenia Mulinaris y Uma Jazmín Casado), San Albano "C" 0.
Séptima: Everton 2 (Juana Apostólico y Luna Gómez Tais), San Albano "C" 0.
Próxima fecha: Universidad de Buenos Aires "B" vs Everton.
Primera F1
San Martín "C" 1, Universitario "D" 0.
Intermedia: San Martín "C" 1, Universitario "D" 2 (Micaela Lombardi -2-)
Quinta: San Martín "C" 3, Universitario "D" 0
Séptima: San Martín "C" 3, Universitario "D" 0.
Próxima fecha: Universitario "D" vs H.C. Andersen "B"
Santa Bárbara "E" 1 (María Victoria Polari), MIJAYI 6.
Intermedia: Santa Bárbara "E" 0, MIJAYI 0.
Quinta: Santa Bárbara "E" 1 (Paz Zubieta), MIJAYI 3.
Séptima: Santa Bárbara "E" 0, MIJAYI 3.
Próxima fecha: Santa Bárbara "E" vs Las Cañas RC.
Primera F2
Gimnasia "B" 1 (Ariana Iturriaga), El Frontón 2.
Intermedia: Gimnasia "B" 5 (Lara Novomisky -3-, Jazmín Ariana Avalos y Guadalupe Scilingo), El Frontón 0.
Quinta: Gimnasia "B" 3 (Jazmín Ariana Avalos -2- y Simona Arrien), El Frontón 0.
Séptima: Gimnasia "B" 1 (Catalina Aylen Villaro), El Frontón 3.
Próxima fecha: Banco Nación "B" vs Gimnasia "B".
Primera F4
Centro Naval "B" 2, San Luis "C" 0.
Intermedia: Centro Naval "B" 3, San Luis "C" 0.
Quinta: Centro Naval "B" 2, San Luis "C" 0.
Séptima: Centro Naval "B" 4, San Luis "C" 0.
Próxima fecha: San Luis "C" vs Pucará "C.
Primera G1
Asociación Coronel Brandsen 2 (Milagros Vincenzi y Tiziana Nocetti), Padre Mario 0.
Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 2 (Luisina Anolles Martinez y Justina Orejón), Padre Mario 0.
Quinta: Asociación Coronel Brandsen 6, Padre Mario 0.
Séptima: Asociación Coronel Brandsen 6 (Julia Laubenheimer -2-, Luciana Caruso -2-, Sofía Balcedo y Ambar Lagos), Padre Mario 0.
Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen , Luján RC "B"
JUEGAN LOS CABALLEROS
Se pondrá en marcha mañana el torneo Metropolitano de Caballeros de Primera División, donde se destaca el regreso de Santa Bárbara "A" tras el ascenso logrado la pasada temporada; mientras que también contará con la participación de Universitario. Estos son los partidos que darán marco a la jornada inaugural, que comenzarán a las 16:
Banco Provincia vs Banco Provincia, Ciudad de Buenos Aires "B" vs Mitre, GEBA vs San Fernando, Santa Bárbara "A" vs Ciudad de Buenos Aires "A", SAG vs San Martín y Universitario vs Hurling; mientras que el cotejo entre Lomas y Quilmes arrancará a las 15:30, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney +.
En lo que respecta a la Primera B masculina habrá duelo platense entre Estudiantes y Santa Bárbara "B". El cruce se jugará, desde las 16, en la cancha del Country Club de City Bell.
En lo que tiene que ver con la Primera C1, Everton recibirá a Ducilo "B" y Gimnasia hará lo propio con Hockey Avellaneda.
También comenzará la acción en la Metro Damas Domingo. En la Zona A: Deportivo Francesa vs Santa Bárbara "E" y CUBA vs Estudiantes "C"; mientras que en la Zona B: Los Matreros vs Estudiantes "C" y Albatros vs Colegio Manuel Belgrano.
