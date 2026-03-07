Sube con fuerza el precio de los fertilizantes y el campo argentino mira con preocupación la próxima campaña

Las tensiones en Medio Oriente no solo repercuten en el precio del petróleo. El conflicto también está alterando el mercado del gas natural, un insumo fundamental para la fabricación de fertilizantes, y esa cadena de efectos ya se refleja en los valores internacionales de estos productos.

La relación es directa: el gas representa cerca del 80% del costo de producción de la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado en la agricultura. Cuando se encarece la energía o se interrumpe su suministro, el impacto se traslada rápidamente al mercado de insumos agrícolas.

Para la Argentina, la situación tiene un peso especial. El país depende en gran medida de las importaciones para abastecer su demanda interna. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aproximadamente la mitad de los fertilizantes que se utilizan en el país provienen del exterior.

En los últimos años, además, las compras externas habían retomado una senda de crecimiento. En 2025, las importaciones superaron los 2.000 millones de dólares, con un aumento cercano al 38% respecto del año anterior. Parte de ese incremento se explicó por una parada técnica en la planta de Profertil y por el temporal que afectó a Bahía Blanca, donde se concentra la principal producción local.

Aumentos rápidos en los mercados internacionales

El escenario internacional comenzó a mostrar cambios abruptos en cuestión de días. Un informe de la consultora Ingeniería en Fertilizantes (IEF) señala que entre fines de febrero y los primeros días de marzo el precio de la urea subió entre 23 y 80 dólares por tonelada, dependiendo del mercado.

En términos porcentuales, las variaciones se ubicaron entre 11% y 18%, con subas registradas en distintas regiones productoras y de exportación.

La tensión en el comercio mundial de fertilizantes se explica en gran parte por las dificultades logísticas en una zona estratégica: el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de un tercio del comercio global de estos insumos, incluidos amoníaco, urea y materias primas para fertilizantes fosfatados.

Las restricciones en esa vía marítima generaron una reacción inmediata en el mercado: retiro de ofertas por parte de productores, operadores que buscaron cubrir posiciones y compradores que postergaron decisiones ante la incertidumbre.

Problemas logísticos y volatilidad en el mercado

El informe del sector describe un escenario marcado por la volatilidad. En algunos casos se registraron buques detenidos, navieras que suspendieron rutas y aseguradoras que dejaron de ofrecer cobertura para determinados cargamentos.

Incluso se reportaron situaciones de fuerza mayor en envíos destinados a India, uno de los principales compradores de fertilizantes del mundo.

En ese contexto, la urea llegó a registrar incrementos cercanos al 40% en pocos días, niveles comparables con los observados durante la crisis energética global de 2022.

La reacción del mercado en la región

La suba internacional comenzó a trasladarse rápidamente a Sudamérica. En apenas una semana, los precios de referencia para la región registraron incrementos significativos.

Al cierre de la semana, la urea mostraba aumentos cercanos a 160 dólares por tonelada en valores CFR (costo y flete), mientras que los fertilizantes fosfatados, entre ellos el fosfato monoamónico (MAP) utilizado en soja, habían subido alrededor de 50 dólares por tonelada.

Ante ese escenario, el mercado local adoptó una postura cautelosa. Importadores y distribuidores redujeron la actividad comercial mientras intentaban evaluar el nuevo nivel de costos y la evolución de los precios internacionales.

Un mercado en pausa, pero con decisiones por delante

Por ahora, el impacto inmediato en el agro argentino es limitado porque el país atraviesa un período más ligado a la cosecha que a la siembra, lo que reduce la demanda de fertilizantes.

Sin embargo, la situación genera preocupación hacia adelante. La escalada coincide con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, un factor que podría seguir presionando los precios.

Además, aunque el mayor volumen de importaciones argentinas suele concretarse en la segunda mitad del año, las decisiones comerciales comienzan a definirse hacia mayo. Por eso, el sector agropecuario sigue con atención la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el comercio global de fertilizantes.

Entre las variables que el mercado observa se destacan la posible normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, la continuidad de las exportaciones desde Omán y el comportamiento de grandes compradores como India y Brasil.