La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

HOY

MÚSICA

Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.

Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

TEATRO

Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni. Es un espectáculo teatral diferente, que presenta piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Cada cuadrilátero incluye cuatro historias cortas, con variedad de géneros y estilos, que abarcan desde la comedia hasta el drama.

Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.

Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.

8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.

8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

INFANTILES

Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.

CINE

Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.

Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.

Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.