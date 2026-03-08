Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

“un cabo suelto” se proyecta en el ecoselect

8 de Marzo de 2026 | 05:29
Edición impresa

 

HOY

MÚSICA

Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines

LE PUEDE INTERESAR

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.

Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

TEATRO

Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni. Es un espectáculo teatral diferente, que presenta piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Cada cuadrilátero incluye cuatro historias cortas, con variedad de géneros y estilos, que abarcan desde la comedia hasta el drama.

Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.

Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.

8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.

8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

INFANTILES

Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.

CINE

Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.

Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.

Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

“un cabo suelto” se proyecta en el ecoselect

el elenco de el altillo ofrecece un espectáculo performático por el 8m

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Últimas noticias de Espectáculos

El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa

Cine y paranoia: una nueva ola de películas retrata un clima de época

Ozempic, ¿epidemia?: la delgadez extrema reabre el debate sobre la imagen en Hollywood

Así´en "Gran Hermano" como en el deshonorable Congreso
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local
La Ciudad
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Verano: estadías más cortas y consumo cuidado
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Policiales
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”
Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla