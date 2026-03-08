La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis económica, la presión propia y una convivencia “nueva”
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos
La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis
Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica
Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social
Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente
Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
HOY
Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
LE PUEDE INTERESAR
Guía de cines
La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.
Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni. Es un espectáculo teatral diferente, que presenta piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Cada cuadrilátero incluye cuatro historias cortas, con variedad de géneros y estilos, que abarcan desde la comedia hasta el drama.
Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.
Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.
8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.
8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.
2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.
Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.
Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.
Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.
Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.
La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.
Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
“un cabo suelto” se proyecta en el ecoselect
el elenco de el altillo ofrecece un espectáculo performático por el 8m
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí