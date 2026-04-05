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Deporte para ver este domingo: la agenda completa con fútbol, tenis, básquet y más

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Deporte para ver este domingo: la agenda completa con fútbol, tenis, básquet y más
5 de Abril de 2026 | 08:05

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Este domingo 5 de abril llega con una agenda cargada de actividad deportiva que combina fútbol argentino, las principales ligas de Europa y definiciones en el tenis internacional con presencia argentina. Entre lo destacado del torneo local, Gimnasia recibe a Huracán y el plato fuerte será la presentación de River en el Monumental. También las finales del ATP Tour con tres representantes nacionales se roba todas las miradas.

Fútbol argentino – Torneo Apertura

Gimnasia (LP) vs. Huracán
Horario: 15:30
Transmite: ESPN Premium

River Plate vs. Belgrano
Horario: 18:00
Transmite: TNT Sports

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Central Córdoba (SE) vs. Newell’s
Horario: 21:00
Transmite: TNT Sports

Fútbol argentino –Primera Nacional

Los Andes vs. Chaco For Ever
Horario: 15:00
Transmite: LPF Play

Almirante Brown vs. Defensores de Belgrano
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play

Deportivo Morón vs. San Telmo
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play

Gimnasia de Jujuy vs. Patronato
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play

Quilmes vs. Deportivo Maipú
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play

Racing (Córdoba) vs. Ciudad de Bolívar
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play

Mitre vs. Deportivo Madryn
Horario: 19:00
Transmite: LPF Play

Atlético Rafaela vs. Güemes
Horario: 20:00
Transmite: LPF Play

Fútbol argentino – Primera B Metropolitana

Comunicaciones vs. San Martín (Burzaco)
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play

Sportivo Dock Sud vs. Sportivo Italiano
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play

Deportivo Merlo vs. Camioneros
Horario: 18:00
Transmite: LPF Play

Fútbol internacional – Ligas europeas

* Premier League (Inglaterra)

Tottenham vs. Southampton
Horario: 10:00
Transmite: ESPN

West Ham vs. Bournemouth
Horario: 10:00
Transmite: Star+

Manchester United vs. Everton
Horario: 12:30
Transmite: ESPN

* La Liga (España)

Getafe vs. Athletic Club
Horario: 9:00
Transmite: DSports

Valencia vs. Celta
Horario: 11:15
Transmite: DSports

Villarreal vs. Sevilla
Horario: 13:30
Transmite: DSports

* Serie A (Italia)

Atalanta vs. Lazio
Horario: 7:30
Transmite: Star+

Roma vs. Juventus
Horario: 15:45
Transmite: ESPN

* Bundesliga (Alemania)

Augsburgo vs. Bayern Múnich
Horario: 10:30
Transmite: Star+

Ligue 1 (Francia)

Angers vs. Lyon
Horario: 11:00
Transmite: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium

Lorient vs. Paris FC
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium

Metz vs. Nantes
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium

Le Havre vs. Auxerre
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium

Monaco vs. Olympique de Marsella
Horario: 16:45
Transmite: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium

Brasileirao (Brasil)

Flamengo vs. Santos
Horario: 17:30

Corinthians vs. Internacional
Horario: 19:30

Tenis – ATP Tour (finales)

* ATP 250 de Houston

Final
Horario: 16:00
Transmite: Star+

ATP 250 de Marrakech

Final
Horario: 11:00
Transmite: Star+

ATP 250 de Estoril

Final
Horario: 11:00
Transmite: Star+

Básquet - Liga Nacional

Atenas vs. Platense
Horario: 11:30
Transmite: TyC Sports / DGO

Ferro vs. Argentino de Junín
Horario: 20:00
Transmite: Básquet Pass

Regatas vs. Obras
Horario: 20:30
Transmite: Básquet Pass

Olímpico vs. La Unión de Formosa
Horario: 21:00
Transmite: Básquet Pass

Básquet - NBA

Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks
Horario: 19:30
Transmite: TNT Sports

Houston Rockets vs. Golden State Warriors
Horario: 22:00
Transmite: TNT Sports

 

 

 

 

 

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