Deporte para ver este domingo: la agenda completa con fútbol, tenis, básquet y más

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Este domingo 5 de abril llega con una agenda cargada de actividad deportiva que combina fútbol argentino, las principales ligas de Europa y definiciones en el tenis internacional con presencia argentina. Entre lo destacado del torneo local, Gimnasia recibe a Huracán y el plato fuerte será la presentación de River en el Monumental. También las finales del ATP Tour con tres representantes nacionales se roba todas las miradas.
Gimnasia (LP) vs. Huracán
Horario: 15:30
Transmite: ESPN Premium
River Plate vs. Belgrano
Horario: 18:00
Transmite: TNT Sports
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Horario: 21:00
Transmite: TNT Sports
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Horario: 15:00
Transmite: LPF Play
Almirante Brown vs. Defensores de Belgrano
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play
Deportivo Morón vs. San Telmo
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play
Gimnasia de Jujuy vs. Patronato
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play
Quilmes vs. Deportivo Maipú
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play
Racing (Córdoba) vs. Ciudad de Bolívar
Horario: 17:00
Transmite: LPF Play
Mitre vs. Deportivo Madryn
Horario: 19:00
Transmite: LPF Play
Atlético Rafaela vs. Güemes
Horario: 20:00
Transmite: LPF Play
Comunicaciones vs. San Martín (Burzaco)
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play
Sportivo Dock Sud vs. Sportivo Italiano
Horario: 15:30
Transmite: LPF Play
Deportivo Merlo vs. Camioneros
Horario: 18:00
Transmite: LPF Play
Fútbol internacional – Ligas europeas
* Premier League (Inglaterra)
Tottenham vs. Southampton
Horario: 10:00
Transmite: ESPN
West Ham vs. Bournemouth
Horario: 10:00
Transmite: Star+
Manchester United vs. Everton
Horario: 12:30
Transmite: ESPN
* La Liga (España)
Getafe vs. Athletic Club
Horario: 9:00
Transmite: DSports
Valencia vs. Celta
Horario: 11:15
Transmite: DSports
Villarreal vs. Sevilla
Horario: 13:30
Transmite: DSports
* Serie A (Italia)
Atalanta vs. Lazio
Horario: 7:30
Transmite: Star+
Roma vs. Juventus
Horario: 15:45
Transmite: ESPN
* Bundesliga (Alemania)
Augsburgo vs. Bayern Múnich
Horario: 10:30
Transmite: Star+
Angers vs. Lyon
Horario: 11:00
Transmite: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium
Lorient vs. Paris FC
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium
Metz vs. Nantes
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium
Le Havre vs. Auxerre
Horario: 12:15
Transmite: Disney+ Premium
Monaco vs. Olympique de Marsella
Horario: 16:45
Transmite: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium
Flamengo vs. Santos
Horario: 17:30
Corinthians vs. Internacional
Horario: 19:30
* ATP 250 de Houston
Final
Horario: 16:00
Transmite: Star+
ATP 250 de Marrakech
Final
Horario: 11:00
Transmite: Star+
ATP 250 de Estoril
Final
Horario: 11:00
Transmite: Star+
Atenas vs. Platense
Horario: 11:30
Transmite: TyC Sports / DGO
Ferro vs. Argentino de Junín
Horario: 20:00
Transmite: Básquet Pass
Regatas vs. Obras
Horario: 20:30
Transmite: Básquet Pass
Olímpico vs. La Unión de Formosa
Horario: 21:00
Transmite: Básquet Pass
Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks
Horario: 19:30
Transmite: TNT Sports
Houston Rockets vs. Golden State Warriors
Horario: 22:00
Transmite: TNT Sports
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