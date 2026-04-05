Pronóstico del tiempo | Así estará el clima en La Plata este Domingo de Pascua y avanza otra vez la lluvia

El pronóstico del tiempo para La Plata este Domingo de Pascua es alentador. Pese a un arranque fresco, después del mediodía subirá el termómetro y les permitirá a aquellos que se juntaron en familia disfrutar de la última jornada del fin de semana extra largo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que hoy la temperatura mínima será de 7 grados y que subirá hasta los 19. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y habrá viento del sudeste que rotará al este.

Es por eso que al menos durante el almuerzo el clima acompañará a los platenses.

En La Plata vuelven las lluvias

Ya para mañana el SMN adelanta que se viene un frente lluvioso. En el inicio de la semana los chaparrones dirán presente, con 40% de probabilidades en la mañana, y suben al 70% durante la tarde y la noche. El termómetro oscilará entre los 16 y los 20 grados, y el viento llegará desde el sudeste, con chances de ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.

El martes, en tanto, será otra jornada pasada por agua, según el pronóstico del tiempo extendido del organismo. Y nuevamente la máxima se ubicará en los 20 grados, al igual que el miércoles, aunque en este caso el cielo estará mayormente a parcialmente nublado.

Por último, el jueves se mantendrán las mismas condiciones climáticas y el viernes asomará el sol un poco más.