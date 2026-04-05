El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años

Un incendio ocurrido en Berisso ocurrido el pasado lunes 30 de marzo terminó de la peor manera. En ese episodio, que tuvo lugar en una vivienda de 10 y 134, un vecino de 30 años debió ser internado con graves lesiones producto del fuego pero pese al esfuerzo de los médicos en las últimas horas se dio a conocer que murió.

La noticia causó una enorme conmoción en el barrio de la víctima, mientras se investigan los motivos del incendio que sucedió cerca de la medianoche, cuando en la zona de Villa Argüello muchos se prestaban a descansar.

Según se supo se trataba de una vivienda de chapa y madera que ardió en su totalidad, y el hombre no pudo escapar de las llamas. Si bien fue auxiliado por vecinos, quienes lograron sacarlo del lugar en una dramática escena, sufrió principio de asfixia y quemaduras de gravedad que derivaron en su posterior internación.

Tras el rescate, personal de Bomberos trabajó durante más de una hora en el lugar con dos autobombas. Gracias a las tareas realizadas, lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas.

Como se dijo, el joven no logró recuperarse de las heridas y falleció días después, lo que profundizó el dolor en la comunidad, donde aún se sienten los efectos de una tragedia que pudo haber tenido consecuencias aún mayores.