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Revelan cómo rescataron al piloto del avión de EE UU derribado por Irán: "Gravemente herido"

Revelan cómo rescataron al piloto del avión de EE UU derribado por Irán: "Gravemente herido"
5 de Abril de 2026 | 13:12

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Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron este domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado. Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está "sano y salvo", el presidente posteó luego que se encuentra "gravemente herido".

Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza. Trump declaró a primera hora de hoy que el ejército había "llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación -quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado- y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO".

En un mensaje posterior describió la misión de rescate -así como otra operación para recoger al piloto- como "¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!". "Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes", añadió.

Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.

Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.

El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times. Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó. El piloto "sufrió heridas, pero estará perfectamente bien", escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado "gravemente herido", sin ofrecer más detalles.

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Una operación compleja

Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán. El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos. Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.

En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el "exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer", añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate. La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.

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