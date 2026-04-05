Milagro en un incendio en La Plata: rescataron a un jubilado de 89 años atrapado entre las llamas

Un dramático operativo de rescate se desplegó en las últimas horas en La Plata, donde personal de Bomberos logró salvar la vida de un hombre de 89 años que había quedado atrapado en el interior de su vivienda en medio de un incendio. La víctima sufrió quemaduras e inhalación de humo y debió ser trasladada a un centro de salud.

El hecho se registró alrededor de las 22 en una casa ubicada en calle 35 entre 2 y 3, en Barrio Norte. Un llamado de emergencia alertó al Cuartel Central, lo que derivó en la inmediata intervención de la primera dotación, que acudió con rapidez al lugar.

Al llegar, los rescatistas se encontraron con un escenario crítico: el fuego avanzaba en el interior de la vivienda y existía la posibilidad de que una persona permaneciera dentro. Ante esa situación, se activó un operativo con prioridad absoluta en la búsqueda y rescate.

En condiciones extremas, con humo denso, altas temperaturas y visibilidad casi nula, dos bomberos ingresaron al inmueble equipados con equipos de respiración autónoma y comenzaron la exploración.

Minutos después, lograron localizar al hombre en la cocina, recostado detrás de una mesada y en estado semiconsciente. De inmediato, fue evacuado hacia el exterior, en una intervención clave que permitió evitar un desenlace fatal.

Ya a salvo, se constató que presentaba quemaduras en el rostro, brazos y manos, además de signos de intoxicación por inhalación de monóxido y dióxido de carbono. Poco después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y lo trasladó al Hospital Rossi, donde quedó internado bajo observación.