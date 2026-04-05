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Estudiantes vs Independiente Medellín | Alexander Medina en la previa al debut en la Copa Libertadores

5 de Abril de 2026 | 12:38

Tras no poder hablar en conferencia de prensa luego del partido ante San Lorenzo, debido a su expulsión, Alexander Medina habla este domingo en la antesala del debut de Estudiantes en la Copa Libertadores frente a Independiente Medellín. El entrenador albirrojo brinda declaraciones en el Country Club de City Bell, en un contacto que forma parte de las obligaciones protocolares dispuestas por la Conmebol.

Más allá del carácter formal de la cita, el Cacique hace un análisis de lo ocurrido en el Bajo Flores, donde el Pincha dejó una mejor imagen que el resultado final. En ese sentido, el DT también da indicios de cómo delineará el panorama de cara al estreno copero, un compromiso que aparece como uno de los grandes objetivos del semestre.

La conferencia se lleva a cabo en la sala Roberto Sbarra, tras la finalización de la práctica matinal, donde el cuerpo técnico ajustó los últimos detalles pensando en el duelo internacional.

Estas son las frases más salientes del DT del Pincha:

- “Guido Carrillo va a estar presente en Colombia. Se entrenó con nosotros y veremos cómo evoluciona, pero va a viajar”

- "Para mi la Copa es el torneo más importante de Sudamérica, sin dudas. Nos criamos con esta copa. Hay que ir paso por paso, porque es un torneo muy largo. El primer objetivo es pasar la primera fase. Es divino jugar esta copa"  

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- "Independiente Medellín es un rival al que le gustan los espacios, típico de equipo colombiano. Son rápidos" 

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