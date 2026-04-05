Las clases vuelven a medias en facultades y colegios de la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado

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Esta semana se anunció una huelga de los no docentes que podría complicar la actividad en algunas unidades académicas
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Luego de una semana sin clases en varias de las facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata por el paro docente, que tuvo alta adhesión, mañana se retoma la actividad, aunque en el horizonte aparecen más medidas de fuerza que ponen en jaque a los alumnos ya que se viene advirtiendo que el cuatrimestre está en peligro debido a la escasa actividad académica que se registró, entre huelgas, feriados y días no laborables.
Lo cierto es que esta semana el cronograma de clases se podrá ver alterado nuevamente debido a que el miércoles se anunció un paro no docente de ATULP). En tanto que habrá huelga la semana completa que se inicia el lunes 27 de abril al viernes 2 de mayo, ya que se confirmó en el congreso de la Conadu y fue ratificado por ADULP.
A eso hay que sumarle la Marcha Federal Universitaria, que se llevaría a cabo el 23 de abril, a la que se sumará la Federación Universitaria de La Plata (FULP). "La idea es que entre el Frente Sindical Nacional (que integran todas las federaciones docentes y nodocentes), la FUA (la Federación de estudiantes) y el CIN (los rectores) encontremos consenso sobre la fecha", indicó una fuente oficial a este diario.
Es preciso destacar que los docentes de la UNLP no se encuentran alineados con la Conadu Histórica, que sumó un cese de actividades para la semana del 13 al 18 de abril.
De esta forma, bajo la consigna de "defender la universidad pública y los salarios frente a la inflación", los gremios docentes universitarios tiene definido un calendario de medidas de fuerza que afecta de elleno el normal desarrollo de actividades en las casas de altos estudios de todo el país, incluida la UNLP.
Cabe recodar que la semana pasa, en medio del conflicto educativo, la Justicia Federal dictó un fallo clave a favor de las universidades públicas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y le exigió la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo y Recomposición del Salario Docente. La medida cautelar obliga al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y nodocentes por el período diciembre 2023 - septiembre 2025, además de la recomposición de los programas de becas.
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Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los argumentos oficiales sobre el costo de la medida, señalando que el impacto fiscal es bajo y no afecta el interés público. Por el contrario, subrayaron que lo que está en juego es el derecho constitucional a la educación superior. El fallo confirma lo dictado previamente por el juez Enrique Cormick, quien consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendía la norma— era “manifiestamente arbitrario”. La acción judicial fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el respaldo de más de 40 universidades.
Lo cierto es que mientras se conocía la resolución judicial, en nuestra ciudad se cumplía la segunda jornada del paro que se extendió hasta el sábado 4 de abril. Tal como informó EL DIA, el acatamiento fue total en los colegios preuniversitarios (Anexa, Nacional, Liceo, Bellas Artes y la guardería) mientras que en las facultades el panorama fuedispar: existió una alta adhesión en más de la mitad de las unidades académicas, mientras que en Informática y Económicas la actividad fue casi normal.
La falta de clases generó una grieta en la comunidad educativa de la Escuela Anexa Joaquín V. González, dependiente de la UNLP. Tal como informó EL DIA, mientras un grupo de padres expresó su preocupación porque entre paros y feriados sólo tuvieron 9 días de clases desde el inicio del ciclo lectivo, otros se sumaron a una propuesta en defensa del reclamo docente y formaron parte de una jornada de "reflexión" en la que salieron a pintar guardapolvos.
"Nosotros estamos a favor de que se cumpla la ley y aumenten los sueldos de los docentes, pero no pueden seguir teniendo de rehenes a los nenes", sostuvo una madre indignada por la escasa actividad que vienen teniendo sus hijos en este establecimiento educativo preuniversitario que tiene Jardín y Primaria. "Vemos que hay facultades en las que siguen dando clases, sabemos que en el Nacional hubo actividad y los únicos que hacen cien por ciento paro son los de la Anexa. Es una locura porque están vulnerando a los más pequeños", agregaron.
Como contrapartida, como quedó dicho, padres, alumnos y docentes se congregaron la semana pasada en la Anexa para llevar a cabo una jornada de reflexión, una actividad que ya tuvo lugar el año pasado y tiene como objetivo acompañar el reclamo de los docentes en medio del conflicto por la Ley de financiamiento universitario, además de la recomposición salarial. En la puerta de la escuela hicieron intervenciones a guardapolvos, pero también asambleas en las que se buscó hacer visible la problemática de los docentes universitarios.
Según supo este diario, la organización partió desde un grupo de WhatsApp llamado "Familias en defensa de la universidad pública", donde convocaron a la comunidad educativa a sumarse a la movida. "Se pintaron guardapolvos y se reflexionó sobre el reclamo. La idea es seguir sumando padres y docentes porque las medidas de fuerza van a seguir hasta tanto se se escuche el reclamo que estamos haciendo", sostuvo una de las participantes.
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