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Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima

La conductora lo cruzó en plena mesa por un comentario del pasado y luego lo puso contra las cuerdas con una historia personal que sorprendió a todos

Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima
5 de Abril de 2026 | 10:35

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En una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la Chiqui Legrand volvió a demostrar por qué su estilo directo sigue marcando la agenda televisiva. Esta vez, el protagonista del momento incómodo fue Martín Bossi, quien quedó en el centro de la escena tras un inesperado reproche en vivo.

Todo comenzó cuando la conductora sacó a relucir un comentario que el humorista había hecho durante la temporada teatral en Mar del Plata. Sin rodeos, fue al punto: le cuestionó sus dichos y dejó en claro su molestia. “Queda feo lo que dijiste”, le marcó, visiblemente incómoda y preguntó: “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O algo así. Una palabra horrible”.

Bossi intentó bajar la tensión con humor y explicaciones diciendo que, tal como una diva se merecía, él la queria entrar a "upa" a su show si Mirtha lo venía a ver. Así entre risas, y con la situación aclarada, la Chiqui también tuvo tiempo de justificar su ausencia: “Estuve menos tiempo en la temporad y no pude ir”, aunque aclaró que ya vio la obra y que tiene intenciones de volver.

Lejos de quedar ahí, el momento tomó otro giro cuando Mirtha avanzó con preguntas más personales. Intrigante, le consultó sobre su vida fuera del escenario y lo llevó a recordar una situación íntima que terminó sorprendiendo a toda la mesa.

El actor, primero descolocado, terminó compartiendo una historia vinculada a su pasado en Mar del Plata, con recuerdos que lo conectan con su padre y momentos muy significativos de su vida. La anécdota, que incluyó un episodio en un acantilado cerca de Chapadmalal, cambió el clima y generó un instante más emotivo.

Como suele ocurrir en el programa, el cruce combinó tensión, humor y emoción en cuestión de minutos. Es que, a sus 99 años y con una trayectoria que supera las ocho décadas, Mirtha mantiene intacta su capacidad para incomodar, sorprender y generar momentos televisivos que rápidamente se vuelven virales.

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