Messi: "Me considero un jugador más"

El astro argentino Lionel Messi brindó una nota con la revista la Real Federación Española de Fútbol y habló, entre otras cosas sobre su ascendencia en los planteles que integra y también sobre su futuro.

“Me considero un jugador más. Al final, cada jugador es diferente y tiene sus propias características. A mi también me motiva enfrentarme a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival”, confió el 10 de la Selección y el Barcelona.

Cabe destacar que el futbolista no estuvo en el encuentro entre Argentina-España que terminó con una goleada en contra y esto generó algunos resquemores, ya que en el choque entre los catalanes y Sevilla entró unos minutos e incluso marcó un gol.

En cuanto a su retiro, destacó que ¿Cuántos años me quedan? ¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo. Ojalá que sean unos cuantos más!. Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol. Quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará".