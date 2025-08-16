Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Usuarios de las líneas de colectivos de la región piden ajustes en la app y los recorridos / d. alday

En las paradas de las líneas de micro que unen La Plata con Berisso y Ensenada, el reclamo de los usuarios es unánime: las aplicaciones para consultar cuándo llega el colectivo no funcionan correctamente. Los horarios que informan rara vez coinciden con la llegada real de los micros, se afirmó en las consultas que realizó este diario en puntos céntricos.



"A veces, te bajás la aplicación y te dice: 'llega en tal minuto' y no viene. Estás horas esperando. Estaría bueno que sean más puntuales con los tiempos. Ahora, por ejemplo, hace una hora que estoy esperando", contó Bárbara Martín Pozzi, usuaria de la línea 202, sobre la App Moovit.

El relevamiento continúa con la consulta que también realizó este diario entre usuarios de las líneas locales (Norte, Sur, Este Oeste). En ese caso, fue unánime el reclamo por los baches horarios entre un servicio y otro.



Mónica Leguizamón, también usuaria de la 202 -y de la 307-, viaja a Punta Lara y dejó de usar la App porque "jamás coinciden los horarios. Te dice que va a pasar en 10 minutos y después no aparece antes de la media hora”.



María Sánchez Chávez, vecina de Gorina, se quejó de que la línea 273 “no entra desde la pandemia” y que los vecinos deben caminar varias cuadras para tomarlo a las 4.45, en Belgrano y Lacroze. “Somos millones de personas que viajamos en ese horario y queremos que el micro entre”, reclamó.



Vecina de Los Hornos y usuaria de la línea 307, Marcela Ricco, aseguró que "tiene que pasar con frecuencia, pero no respetan los horarios. Si se rompe un micro, no sale y el que viene atrás ya viene lleno y no levanta a la gente", dijo. Por eso, tampoco usa la aplicación: “Te dice que pasa en 5 minutos y después no aparece”.



Luis Garay, pasajero de la línea 214, señaló que “demora entre 40 minutos y una hora” y que directamente dejó de usar la aplicación.



Un joven que esperaba la 275 contó que el micro “estaba sucio, con vómito”, aunque admitió que suele pasar rápido.



Las líneas de la órbita Provincial (por su carácter interdistrital) tocan puntos distantes como Berazategui, Barrio Cementerio, Villa Elisa, Punta Lara, Ensenada o Berisso. El diagnóstico se repite: las aplicaciones no orientan al usuario y los horarios no se cumplen.

En algunos barrios periféricos, los colectivos no llegan o dan la vuelta a varias cuadras de las viviendas que fueron extendiendo la Ciudad. El reclamo más fuerte es que la línea 273 vuelva a entrar a Gorina.