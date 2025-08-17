Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla
17 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

Las continuas peleas y agresiones entre estudiantes que se registran en el interior y en cercanías de escuelas de La Plata volvieron a presentarse, ahora, en un episodio que derivó en la necesidad de internar en un hospital a un estudiante agredido en un altercado con un grupo de otros jóvenes, que lo hirieron de gravedad a patadas y golpes de puño. Tal como se informó, el chico de 16 años de edad continua internado en observación.

La víctima padece un hematoma subdural, una lesión que no requirió intervención quirúrgica pero sí un seguimiento exhaustivo con estudios como una tomografía, entre otros. A su vez, como consecuencia del trauma, se le diagnosticó una rectificación de la columna, motivo por el cual permanece con un collar cervical de protección. El estudiante deberá continuar usando el collar durante unas dos semanas y asistir a nuevos controles ambulatorios.

En la instrucción judicial por delitos de “lesiones y amenazas” que investiga la Fiscalía Nº 17 de La Plata, se identificó a otros dos menores como protagonistas del ataque. Uno es más grande y otro más chico que el adolescente internado. A su vez, fuentes de la mencionada escuela señalaron que existe malestar y gran inquietud por la reiteración de estas peleas, en situaciones que también afectan a docentes, auxiliares y estudiantes.

Si se revisan los antecedentes existentes a lo largo de este año y de los ciclos lectivos anteriores, la impresión que queda es que se hubieran recorrido partes de batalla, con ataques violentos entre alumnos y en incidentes que también alcanzaron a sus docentes y al personal auxiliar. No faltan cruentas agresiones entre alumnos de distintas escuelas y también se presentaron casos de violencia delincuencial, cuando grupos de menores que no asisten a ninguna escuela se ubican en cercanías de algún edificio escolar para asaltar y robar a alumnos y docentes.

Chicos con graves heridas de arma blanca por peleas en los patios o víctimas de golpes que les significaron fracturas de cráneo y otras serias consecuencias a su integridad física, peleas violentas entre alumnas... Los datos de la realidad son incontrastables y, desde luego, preocupantes.

Son también muchos los especialistas que ponen bajo la lupa medidas u omisiones del área educativa, que en los últimos años relativizaron el valor de la disciplina escolar. Como se sabe, desde hace mucho se evitan las amonestaciones o, llegado el caso, las expulsiones. Esos pedagogos aluden a la “inexistencia de límites” para algunos alumnos, como previsible derivación de concepciones demagógicas que desnaturalizan la misión formativa de las escuelas.

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

LE PUEDE INTERESAR

Esperas eternas en las paradas para poder tomar un micro

Los castigos cuando hagan falta, las recompensas cuando se las merezca. Más allá de la enseñanza de distintas materias, esa fórmula es básica para alcanzar un más elevado nivel educativo. Pero también los padres, los grupos familiares, deben sumarse con más atención a la formación de sus hijos y, llegado el caso, acercarse a las autoridades educativas y colaborar, con reclamos y sugerencias, para que la escuela pública recobre la calidad que supo tener. Las escuelas no existen para que se conviertan en campos de batalla.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

El Pincha, para seguir encendido

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Gimnasia quiere otra victoria

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de Opinión

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Los X de la semana

Esperas eternas en las paradas para poder tomar un micro
Información General
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Deportes
Gimnasia quiere otra victoria
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla