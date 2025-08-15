Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Apoyar la cabeza en la almohada, taparse y dormir plácidamente parece ser una odisea para los vecinos que viven en algunas zonas de La Plata. Cada fin de semana, lejos de ser "tan ansiado" para el descanso pasó a ser un "martirio" en la zona.
Como adelantó en las últimas horas este diario, la secuencia se reiteró en Tolosa donde los vecinos acumulan denuncias por ruidos molestos a causa de la “caravana ensordecedora” de motos que, desde hace más de dos meses, circula en horas de la madrugada desde la avenida 520 hacia 120. Ante la falta de respuesta, no descartan presentar un reclamo oficial antes las autoridades municipales.
Según informaron desde la Asamblea Vecinal de Tolosa, la situación “está desbordada”, por el ruido y también por las picadas y otras maniobras imprudentes de los motociclistas.
Residentes en el lugar describieron que se reúnen en 520, circulan hacia la avenida 120 y por la calle 531 hasta 117, para dirigirse en dirección al Paseo del Bosque, donde los vecinos también se quejan.
“La gente no duerme no tiene el debido descanso. Los abuelos nos manifiestan por las redes sociales el miedo que les producen las explosiones que pone realmente en alerta a toda la gente. No se saben si son tiros o son las motos. Además, ponen en riesgo a terceros por el hecho de que corren picadas y andan por las veredas haciendo wheelie”, relató Eduardo Hache, quien reside en el lugar.
Con el fin de semana largo, los vecinos ya estaban en alerta: “Va a ser un caos. Ya lo sufrimos la semana pasada y este fin de semana es más largo por el feriado”, comentaron desde la Asamblea Vecinal.
Aída vive en la zona y describió que “es un calvario” el que están pasando en el barrio. “Los fines de semana, en la zona de 520 entre 4 y 5. Es un desfile de motos y el ruido de los caños de escape no dejan dormir. Ya no sabemos qué hacer. Espero que hagan algo”, expresó.
Ante el desorden y el ruido que se genera los fines de semana, los vecinos solicitan mayor control.
“La situación es preocupante, porque se manejan con total impunidad y no hay operativos de control vehicular. Ni la policía ni la Secretaría de Seguridad del Municipio intervienen de manera preventiva, sino que siempre llegan después de que ocurren los hechos”, denunciaron los vecinos.
A su vez, desde la Asamblea Vecinal de Tolosa “pedimos que se terminen estos caños de escape especiales, que parecen tiros y ponen en alerta a toda la comunidad, ya que generan un ruido similar a detonaciones de armas. Además, violan los límites permitidos de decibeles para circulación”, reclamaron los vecinos”, indicaron.
En tanto, Hache adelantó que si siguen con este problema y no hay soluciones, en la semana próxima van realizar una presentación formal ante las autoridades municipales. “Son un ejército de motos que nos enloquecen a la madrugada y no nos permiten descansar”, afirmó.
