Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El Clima en la mira

Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto

Advierten que un fenómeno de ciclogénesis adelantaría la llegada de la tormenta de Santa Rosa para esos días

Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto

El de esta semana podría ser el evento de lluvia más importante del invierno / EL DIA

17 de Agosto de 2025 | 03:38
Edición impresa

Según un informe del sitio especializado Meteored, un potente fenómeno de ciclogénesis se desarrollará a comienzos de esta semana sobre la franja central de Argentina, que incluye al AMBA y la Región, en lo que podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes del invierno.

El pico de intensidad se espera entre el martes 19 y las primeras horas del miércoles 20, con chaparrones que podrían adelantar la tradicional “tormenta de Santa Rosa”.

Se esperan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en las zonas más afectadas.

Este volumen es comparable e incluso superior a lo que normalmente llueve en toda la región durante el mes de agosto (entre 30 y 70 mm), lo que significa que en solo 48 horas podría caer la lluvia de todo un mes.

Las zonas más afectadas

Los dos principales modelos meteorológicos del mundo, el europeo (ECMWF) y el estadounidense (GFS), coinciden en la magnitud del evento, pero presentan sutiles diferencias sobre las zonas que recibirán las mayores precipitaciones.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa

LE PUEDE INTERESAR

Día del Niño: juegos y actividades en la Ciudad

El modelo europeo (ECMWF) proyecta los mayores acumulados (70 a 90 mm) sobre el sur del Litoral del país, afectando principalmente a Santa Fe y Entre Ríos. Para el AMBA, nuestra región y el norte bonaerense, estima unos 40 a 50 mm.

El Modelo Estadounidense (GFS) prevé las lluvias más intensas (80 a 100 mm) sobre el interior de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Pergamino, Junín y Luján, mientras para el AMBA, pronostica unos 70 mm. Estas diferencias, aunque parezcan menores, podrían modificar la intensidad final del viento y el comportamiento del Río de la Plata, generando crecidas o bajantes.

La “tormenta de Santa Rosa” es una de las creencias populares más arraigadas en Argentina y la región. La tradición indica que alrededor del 30 de agosto, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América, se produce una tormenta de gran intensidad.

Aunque no tiene una validez científica estricta, la leyenda coincide con un fenómeno meteorológico real: a fines de agosto comienzan a llegar las primeras masas de aire cálido y húmedo desde el norte del continente, que al chocar con los últimos frentes fríos del invierno, generan las condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes, con abundante caída de agua y actividad eléctrica.

Se esperan acumulados de entre 50 y 100 mm en las zonas más afectadas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El Pincha, para seguir encendido

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

Gimnasia quiere otra victoria

San Martín y Borges, con whisky y alfajores
Últimas noticias de La Ciudad

Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Espectáculos
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla