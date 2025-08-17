Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones
La agenda de hoy domingo para disfrutar el Día del Niño con todo en La Plata
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
La economía pierde ritmo: caen el consumo, las ventas y la producción
El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa
El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense
Una historia de intrigas y enconos en la designación del Nobel en Literatura
VIDEO. Creevy colgó los botines Con la camiseta de San Luis el exPuma se despidió del rugby
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Advierten que un fenómeno de ciclogénesis adelantaría la llegada de la tormenta de Santa Rosa para esos días
Según un informe del sitio especializado Meteored, un potente fenómeno de ciclogénesis se desarrollará a comienzos de esta semana sobre la franja central de Argentina, que incluye al AMBA y la Región, en lo que podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes del invierno.
El pico de intensidad se espera entre el martes 19 y las primeras horas del miércoles 20, con chaparrones que podrían adelantar la tradicional “tormenta de Santa Rosa”.
Se esperan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en las zonas más afectadas.
Este volumen es comparable e incluso superior a lo que normalmente llueve en toda la región durante el mes de agosto (entre 30 y 70 mm), lo que significa que en solo 48 horas podría caer la lluvia de todo un mes.
Las zonas más afectadas
Los dos principales modelos meteorológicos del mundo, el europeo (ECMWF) y el estadounidense (GFS), coinciden en la magnitud del evento, pero presentan sutiles diferencias sobre las zonas que recibirán las mayores precipitaciones.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa
LE PUEDE INTERESAR
Día del Niño: juegos y actividades en la Ciudad
El modelo europeo (ECMWF) proyecta los mayores acumulados (70 a 90 mm) sobre el sur del Litoral del país, afectando principalmente a Santa Fe y Entre Ríos. Para el AMBA, nuestra región y el norte bonaerense, estima unos 40 a 50 mm.
El Modelo Estadounidense (GFS) prevé las lluvias más intensas (80 a 100 mm) sobre el interior de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Pergamino, Junín y Luján, mientras para el AMBA, pronostica unos 70 mm. Estas diferencias, aunque parezcan menores, podrían modificar la intensidad final del viento y el comportamiento del Río de la Plata, generando crecidas o bajantes.
La “tormenta de Santa Rosa” es una de las creencias populares más arraigadas en Argentina y la región. La tradición indica que alrededor del 30 de agosto, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América, se produce una tormenta de gran intensidad.
Aunque no tiene una validez científica estricta, la leyenda coincide con un fenómeno meteorológico real: a fines de agosto comienzan a llegar las primeras masas de aire cálido y húmedo desde el norte del continente, que al chocar con los últimos frentes fríos del invierno, generan las condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes, con abundante caída de agua y actividad eléctrica.
Se esperan acumulados de entre 50 y 100 mm en las zonas más afectadas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí