Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Policiales

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?
16 de Agosto de 2025 | 11:49

Escuchar esta nota

Luego de conocerse la triste noticia de que un hombre apareció muerto adentro de su vehículo esta madrugada en pleno casco urbano de La Plata, ahora se conocieron más detalles y la identidad de la víctima, que tenía un disparo en la cabeza adentro de su vehículo particular en la calle 3 entre 61 y 62, en La Plata. 

Todo sucedió hoy a la madrugada, cuando un vecino se encontró con una camioneta marca Ford modelo EcoSport de color azul estacionada y adentro al agente desvanecido y con la cabeza hacia adelante, por lo que de inmediato reportó el hecho a las autoridades.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que al lugar acudieron tras un llamado al 911 agentes del Comando de Patrullas que se encontraban en la zona donde constataron la herida y no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de su colega.

En tanto, el efectivo retirado perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

A su vez, adentro del vehículo entre los asientos delanteros por debajo de la mano derecha de la víctima se hallaba un arma de fuego tipo revolver de color plateado.

"Era un policía federal retirado que había desaparecido ayer de su vivienda. Andaba con problemas psiquiátricos y todo aparenta que fue un suicidio", dijo una fuente calificada a este medio. 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

Por último, la caratula se tituló "Suicidio", donde intervino la Comisaría Novena, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI Nº 5 a cargo del Dr. Menucci.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región

¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini

La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria

La Ciudad
La inflación en La Plata: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en julio
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
Espectáculos
VIDEO..- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
Información General
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla