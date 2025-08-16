¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

VIDEO..- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
Luego de conocerse la triste noticia de que un hombre apareció muerto adentro de su vehículo esta madrugada en pleno casco urbano de La Plata, ahora se conocieron más detalles y la identidad de la víctima, que tenía un disparo en la cabeza adentro de su vehículo particular en la calle 3 entre 61 y 62, en La Plata.
Todo sucedió hoy a la madrugada, cuando un vecino se encontró con una camioneta marca Ford modelo EcoSport de color azul estacionada y adentro al agente desvanecido y con la cabeza hacia adelante, por lo que de inmediato reportó el hecho a las autoridades.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que al lugar acudieron tras un llamado al 911 agentes del Comando de Patrullas que se encontraban en la zona donde constataron la herida y no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de su colega.
En tanto, el efectivo retirado perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.
A su vez, adentro del vehículo entre los asientos delanteros por debajo de la mano derecha de la víctima se hallaba un arma de fuego tipo revolver de color plateado.
"Era un policía federal retirado que había desaparecido ayer de su vivienda. Andaba con problemas psiquiátricos y todo aparenta que fue un suicidio", dijo una fuente calificada a este medio.
Por último, la caratula se tituló "Suicidio", donde intervino la Comisaría Novena, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI Nº 5 a cargo del Dr. Menucci.
