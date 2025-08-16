“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
De madrugada, dos encapuchados irrumpieron en una casa, amenazando con un cuchillo a los moradores. Se llevaron dinero, joyas y hasta las escrituras de la propiedad, dejando al matrimonio atado y encerrado
Eran cerca de las cinco de la mañana cuando el sueño de una pareja de 71 años se transformó en una pesadilla que difícilmente olvidarán.
Dos hombres jóvenes, vestidos de ropa oscura, con las caras cubiertas, cuchillos y guantes, irrumpieron en su vivienda de la calle 523 entre 28 y 29, despertando a los moradores con un mensaje brutal y directo: “Si no me das los dólares, te corto la oreja”.
Según relató la víctima, mientras dormían con su esposa, fueron sorprendidos sin posibilidad de reacción. De forma inmediata, ambos fueron inmovilizados con precintos.
Atados de pies y manos y obligados a permanecer boca abajo en el dormitorio, pudieron ver cómo los intrusos recorrían la casa con rapidez, buscando dinero y objetos de valor.
En pocos minutos, los ladrones vaciaron una valija y un bolso grandes y comenzaron a cargar todo cuánto podían.
El operativo fue preciso y violento. Los delincuentes no solo ataron a la pareja, sino que los trasladaron a habitaciones contiguas, manteniéndolos separados, bajo amenaza constante y asegurando que regresarían si alguien llamaba a la policía.
Lo más aterrador para este matrimonio fue que los sujetos tenían vestimenta oscura y tenían la cara cubierta por completo. Solo los ojos, en estado de alerta y nerviosos, delataban su identidad oculta.
La pareja, aún conmocionada, relató cómo los minutos que estos hampones permanecieron en su hogar parecieron horas.
Según detallaron fuentes del caso, mientras los intrusos revisaban cocina, dormitorios y áreas comunes de la casa eran amenazados por un sujeto que se quedó junto a ellos cumpliendo el rol de custodia.
Según pudo saber este diario, una vez concluida la faena delictiva, los sujetos abandonaron la escena remarcando que si había algún contacto con la policía iban a sufrir consecuencias graves.
No obstante, la sensación de desamparo y bronca pesaron más que las amenazas. En ese marco, los damnificados, una vez que se lograron desatar, dieron aviso a las autoridades.
Inmediatamente se pudo determinar que habían logrado ingresar por la ventana del baño, que da al patio. La misma se encontraba abierta y presentaba signos de haber sido forzada.
El rápido inventario que, entre lágrimas y nerviosismo pudieron hacer las víctimas, arrojó que se llevaron varias cadenitas y aritos y la billetera con documentos personales.
Además se llevaron más de 200 mil pesos en efectivo, una pistola con cargadores y municiones, herramientas de uso doméstico y profesional, una campera negra y hasta las escrituras de la propiedad.
El dato más perturbador, por caso, es el que indica que sustrajeron el disco rígido de las cámaras de seguridad. El dato revela que sabían qué es lo que debían llevarse para borrar cualquier evidencia audiovisual de su paso por la vivienda.
La causa fue caratulada como robo domiciliario con violencia y la investigación apunta a un ataque cuidadosamente planificado.
El objetivo principal parecía ser dinero y objetos de valor, aunque la sustracción del disco rígido y de las escrituras sugiere un nivel de premeditación mayor, dejando claro que los delincuentes buscaban eliminar pruebas y potenciales rastros de su identidad.
Según pudo saber este diario, los vecinos del barrio escucharon movimientos y ruidos, pero la rapidez del asalto hizo que pocos pudieran intervenir o reaccionar a tiempo.
Como sucede en estos casos, la experiencia dejó no solo pérdidas materiales sino una sensación de vulnerabilidad que permanece.
