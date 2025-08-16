Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Policiales |Tolosa

“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados

De madrugada, dos encapuchados irrumpieron en una casa, amenazando con un cuchillo a los moradores. Se llevaron dinero, joyas y hasta las escrituras de la propiedad, dejando al matrimonio atado y encerrado

“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados

El hecho tuvo lugar en 523 entre 28 y 29 / web

16 de Agosto de 2025 | 05:04
Edición impresa

Eran cerca de las cinco de la mañana cuando el sueño de una pareja de 71 años se transformó en una pesadilla que difícilmente olvidarán.

Dos hombres jóvenes, vestidos de ropa oscura, con las caras cubiertas, cuchillos y guantes, irrumpieron en su vivienda de la calle 523 entre 28 y 29, despertando a los moradores con un mensaje brutal y directo: “Si no me das los dólares, te corto la oreja”.

Según relató la víctima, mientras dormían con su esposa, fueron sorprendidos sin posibilidad de reacción. De forma inmediata, ambos fueron inmovilizados con precintos.

Atados de pies y manos y obligados a permanecer boca abajo en el dormitorio, pudieron ver cómo los intrusos recorrían la casa con rapidez, buscando dinero y objetos de valor.

En pocos minutos, los ladrones vaciaron una valija y un bolso grandes y comenzaron a cargar todo cuánto podían.

El operativo fue preciso y violento. Los delincuentes no solo ataron a la pareja, sino que los trasladaron a habitaciones contiguas, manteniéndolos separados, bajo amenaza constante y asegurando que regresarían si alguien llamaba a la policía.

LE PUEDE INTERESAR

Otra joven vida perdida por la inseguridad vial

LE PUEDE INTERESAR

Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz

Lo más aterrador para este matrimonio fue que los sujetos tenían vestimenta oscura y tenían la cara cubierta por completo. Solo los ojos, en estado de alerta y nerviosos, delataban su identidad oculta.

La pareja, aún conmocionada, relató cómo los minutos que estos hampones permanecieron en su hogar parecieron horas.

Según detallaron fuentes del caso, mientras los intrusos revisaban cocina, dormitorios y áreas comunes de la casa eran amenazados por un sujeto que se quedó junto a ellos cumpliendo el rol de custodia.

Según pudo saber este diario, una vez concluida la faena delictiva, los sujetos abandonaron la escena remarcando que si había algún contacto con la policía iban a sufrir consecuencias graves.

No obstante, la sensación de desamparo y bronca pesaron más que las amenazas. En ese marco, los damnificados, una vez que se lograron desatar, dieron aviso a las autoridades.

Inmediatamente se pudo determinar que habían logrado ingresar por la ventana del baño, que da al patio. La misma se encontraba abierta y presentaba signos de haber sido forzada.

El rápido inventario que, entre lágrimas y nerviosismo pudieron hacer las víctimas, arrojó que se llevaron varias cadenitas y aritos y la billetera con documentos personales.

Además se llevaron más de 200 mil pesos en efectivo, una pistola con cargadores y municiones, herramientas de uso doméstico y profesional, una campera negra y hasta las escrituras de la propiedad.

El dato más perturbador, por caso, es el que indica que sustrajeron el disco rígido de las cámaras de seguridad. El dato revela que sabían qué es lo que debían llevarse para borrar cualquier evidencia audiovisual de su paso por la vivienda.

La causa fue caratulada como robo domiciliario con violencia y la investigación apunta a un ataque cuidadosamente planificado.

El objetivo principal parecía ser dinero y objetos de valor, aunque la sustracción del disco rígido y de las escrituras sugiere un nivel de premeditación mayor, dejando claro que los delincuentes buscaban eliminar pruebas y potenciales rastros de su identidad.

Según pudo saber este diario, los vecinos del barrio escucharon movimientos y ruidos, pero la rapidez del asalto hizo que pocos pudieran intervenir o reaccionar a tiempo.

Como sucede en estos casos, la experiencia dejó no solo pérdidas materiales sino una sensación de vulnerabilidad que permanece.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Saquean una casa y se llevan hasta una olla con comida
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Una ex vedette iría como diputada nacional

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

VIDEO. Malestar por la violencia en el Albert Thomas
Últimas noticias de Policiales

Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata

Otra joven vida perdida por la inseguridad vial

Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz

VIDEO. El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
La Ciudad
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Espectáculos
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Icardi volvió al fútbol y la China lo festejó
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla