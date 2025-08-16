Le disparan en la pierna para sacarle la mochila

Lo que parecía un viaje rutinario en automóvil se convirtió en un instante de terror que muy probablemente marcará de por vida a un joven de 26 años y a su hermana. Su Volkswagen Suran gris oscuro avanzaba con normalidad por la zona de 526 y 200, hasta que una Renault Kangoo gris apareció en la escena a alta velocidad. Algo no estaba bien. El conductor se hizo a un costado, intentando esquivar la maniobra del Kangoo, pero el vehículo los interceptó en la esquina.

De la Kangoo descendió un hombre con un arma corta que inmediatamente le exigió: “¡Abrime y dame la mochila!”. En ese instante, el damnificado pudo distinguir que el arma parecía de juguete. Quizás ese razonamiento lo empujo a resistirse al atraco sin imaginarse la situación que terminaría viviendo minutos después.

Mientras forcejeaban, otro hombre descendió del Kangoo con un arma de calibre 22, vieja y oscura. La tensión escaló a su punto máximo en cuestión de segundos y así, en medio de la pelea cuerpo a cuerpo, el sujeto efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del conductor. El dolor fue inmediato, la sorpresa brutal. Todo, mientras su hermana observaba desde el asiento del acompañante, paralizada por la violencia, incapaz de intervenir.

Los agresores no perdieron tiempo. Tras el disparo, regresaron a la Kangoo y se alejaron rápidamente por calle 200 hacia la Avenida 44, dejando atrás un vehículo, una víctima herida y una mochila negra de la marca Scania sustraída, que contenía documentación personal, licencia de conducir y tarjetas de débito y crédito personales y de la empresa en la que trabaja. Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió atención médica. Al respecto, desde el nosocomio se informó que el hombre se encuentra fuera de peligro.