Le disparan en la pierna para sacarle la mochila

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof
“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo que parecía un viaje rutinario en automóvil se convirtió en un instante de terror que muy probablemente marcará de por vida a un joven de 26 años y a su hermana. Su Volkswagen Suran gris oscuro avanzaba con normalidad por la zona de 526 y 200, hasta que una Renault Kangoo gris apareció en la escena a alta velocidad. Algo no estaba bien. El conductor se hizo a un costado, intentando esquivar la maniobra del Kangoo, pero el vehículo los interceptó en la esquina.
De la Kangoo descendió un hombre con un arma corta que inmediatamente le exigió: “¡Abrime y dame la mochila!”. En ese instante, el damnificado pudo distinguir que el arma parecía de juguete. Quizás ese razonamiento lo empujo a resistirse al atraco sin imaginarse la situación que terminaría viviendo minutos después.
Mientras forcejeaban, otro hombre descendió del Kangoo con un arma de calibre 22, vieja y oscura. La tensión escaló a su punto máximo en cuestión de segundos y así, en medio de la pelea cuerpo a cuerpo, el sujeto efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del conductor. El dolor fue inmediato, la sorpresa brutal. Todo, mientras su hermana observaba desde el asiento del acompañante, paralizada por la violencia, incapaz de intervenir.
Los agresores no perdieron tiempo. Tras el disparo, regresaron a la Kangoo y se alejaron rápidamente por calle 200 hacia la Avenida 44, dejando atrás un vehículo, una víctima herida y una mochila negra de la marca Scania sustraída, que contenía documentación personal, licencia de conducir y tarjetas de débito y crédito personales y de la empresa en la que trabaja. Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió atención médica. Al respecto, desde el nosocomio se informó que el hombre se encuentra fuera de peligro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí