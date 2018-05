No dejen de aplaudir: un león en el Monumental que no alteró el gallinero

En el último partido entre River y Estudiantes, un hincha del Pincha vivió el espectáculo como debe ser: sentado en la platea del equipo rival sin que lo insulten o sufra agresiones. Un ejemplo a imitar

En tiempos de violencia en el fútbol, un tuit se viralizó y tiene como protagonistas a Estudiantes y a River. Un verdadero ejemplo de lo que debería ser un espectáculo de fútbol con hinchas civilizados, tal como sucede en España o Italia, donde muchas veces las parcialidades se mezclan en las gradas sin que eso tuviera que ser motivo de enfrentamientos. En los últimos días, una foto de la tribuna durante el último choque en el que el elenco millonario le ganó al Pincha en el estadio Monumental, llamó la atención al mostrar a un hincha del León en medio de la tribuna local, viendo el partido como si estuvieran en la propia tribuna del equipo platense. Según el tuit de un simpatizante del Millo, nadie lo insultó ni agredió, algo que no debería llamar la atención pero que se destaca en un contexto de extrema violencia, no sólo en este deporte, sino en toda la sociedad. Un modo de entender de que son sólo rivales, y no enemigos de guerra.

Lo que se pregona en la cuenta de Twitter @FDCMktng es la vuelta del público visitante. Y con una imagen como esta abre la puerta a que es posible. "A veces los cambios de cultura tienen que ser abruptos para que sean efectivos. Este razonamiento aplicado al fútbol es un sueño de los que verdaderamente amamos este deporte. Ayer en la Casa Blanca del fútbol Sudamericano sucedió en una pequeña dosis.#QueVuelvanLosvisitantes", se plantea Fabián en las redes sociales con un mensaje que se volvió viral.