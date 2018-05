“Se disfrutó mucho, es muy lindo recibir tanto cariño”

Maximiliano Meza, actual jugador de Independiente que se formó en las juveniles de Gimnasia, está viviendo un momento único ya que el mes próximo disputará su primer Mundial. Ayer, luego de la práctica en Parque Patricios, habló de la misma y contó cómo se sintió en los primeros entrenamientos preparatorios a Rusia 2018.

“Se disfrutó mucho el entrenamiento, es muy lindo recibir tanto cariño de la gente”, comenzó indicando el correntino en diálogo con la prensa. “La verdad que todos los que vinieron le pusieron mucho color a la jornada”, prosiguió.

Ante la consulta de sí está ansioso porque comience a rodar la pelota en la cita mundialista, contestó: “Ni bien me enteré de la convocatoria sí lo estaba, pero cuando me sumó a los entrenamientos me tranquilice”.