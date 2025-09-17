La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios

Una amplio sector de La Plata se quedó sin agua este miércoles. Desde Absa informaron que "se llevan adelante tareas de reparación sobre la traza del Acueducto Norte en calle 13, entre 489 y 490".

Es por esta situación que muchos vecinos tienen baja presión de agua. Desde la empresa aseguraron que los trabajos afectan a la zona centro de Gonnet y a Villa Castells, y que se normalizará una vez que finalicen las tareas.

Por otro lado, en 511 y 18, una perforación se encuentra fuera de servicio debido a un corte en el suministro eléctrico. "Por este incidente se encuentra afectado el suministro de agua en el sector comprendido por las calles 509 a 511, y desde Camino General Belgrano hasta Camino Centenario", indicó Absa.

Asimismo informó que "por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".