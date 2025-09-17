El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó a vender reservas

El dólar mayorista atravesó los $1.474 que marca el techo de la banda de flotación y según fuentes del mercado el Banco Central comenzó a intervenir desprendiéndose de reservas.

Tras algunos días de "rozar" el límite, este miércoles el dólar mayorista, que es el que se toma para el esquema de las bandas de flotación, superó los $1.474, lo que activó la respuesta del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario para contener su cotización, tal lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luego de abrir estable, el dólar oficial sube 5 pesos y cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue amplía la suba inicial de 5 pesos a $15 respecto del cierre de ayer y se vende a $1.480 en el mercado informal.

Respecto a los dólares financieros también continúan operando en alza, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.491 y el dólar Bolsa o MEP en $1.483.