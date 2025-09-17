Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Política y Economía

El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó a vender reservas

También suben el oficial minorista, el blue y los financieros

El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó a vender reservas
17 de Septiembre de 2025 | 13:05

Escuchar esta nota

El dólar mayorista atravesó los $1.474 que marca el techo de la banda de flotación y según fuentes del mercado el Banco Central comenzó a intervenir desprendiéndose de reservas.

Tras algunos días de "rozar" el límite, este miércoles el dólar mayorista, que es el que se toma para el esquema de las bandas de flotación, superó los $1.474, lo que activó la respuesta del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario para contener su cotización, tal lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luego de abrir estable, el dólar oficial sube 5 pesos y cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue amplía la suba inicial de 5 pesos a $15 respecto del cierre de ayer y se vende a $1.480 en el mercado informal.

Respecto a los dólares financieros también continúan operando en alza, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.491 y el dólar Bolsa o MEP en $1.483.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Últimas noticias de Política y Economía

Manes pidió a los diputados "dignidad" al momento de votar

Arrancó el paro de los trabajadores del Garrahan y preparan el acto frente al Congreso

Espert: "El Congreso ha sido secuestrado por el kirchnerismo"

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre, qué eligen los bonaerenses y cómo saber dónde voto
Deportes
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
Espectáculos
Marcelo Tinelli habló sobre las denuncias en su contra que involucran a la familia de Juan Alberto Badía
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos
Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"
Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Policiales
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla