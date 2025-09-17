Cae banda de insensibles en La Plata: traficaban cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
Una banda dedicada a la comercialización de animales silvestres cayó esta semana en La Plata, en el marco de una serie de allanamientos a cargo de la Comisaría 14ª de Melchor Romero a partir de una orden librada por la Justicia, reportaron fuentes calificadas.
Según se precisó, los procedimientos tuvieron lugar en esa localidad platense tras una denuncia vertida desde la comunidad. Los agentes lograron rescatar ocho cotorras pintadas y teñidas, conejos y patos, al parecer, con fines de comercialización ilegal.
Se informó que al momento del rescate los animales en cautiverio presentaron malas condiciones de salud, por lo que tuvieron que ser alimentados y le dieron de beber..
Además, fueron inmediatamente trasladados a una veterinaria para recibir atención especializada y recuperar su salud.
En cuanto a los implicados, se trata de cinco sujetos, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
