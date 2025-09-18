Sin clases en las escuelas primarias de la Región

No habrá clases hoy en las escuelas primarias de la Región por una jornada de perfeccionamiento docente, en la que se abordarán cuestiones vinculadas a ese nivel de enseñanza.

La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio conforman la Región 1 del mapa educativo bonaerense. En estos distritos no habrá actividades escolares, ya que los docentes se reunirán para abordar el diagnóstico, problemáticas y cuestiones curriculares y pedagógicas del sector.

La jornada fue confirmada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Una jornada similar ya se realizó en otras regiones del territorio bonaerense, y se desarrolla en diferentes días de la semana, ajustándose al calendario regional educativo.

Desde la cartera de Educación y ante la consulta de este diario, expresaron que la jornada concierne a una cuestión de calendario pautada a principio de año.

La medida alcanza a las escuelas estatales y las de gestión privada.

A fines de agosto fueron las escuelas secundarias las que tuvieron jornada de capacitación docente y no hubo clases para los alumnos de ese nivel de enseñanza.