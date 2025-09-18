Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

La Ciudad |PÚBLICAS Y PRIVADAS

Sin clases en las escuelas primarias de la Región

18 de Septiembre de 2025 | 03:32
Edición impresa

No habrá clases hoy en las escuelas primarias de la Región por una jornada de perfeccionamiento docente, en la que se abordarán cuestiones vinculadas a ese nivel de enseñanza.

La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio conforman la Región 1 del mapa educativo bonaerense. En estos distritos no habrá actividades escolares, ya que los docentes se reunirán para abordar el diagnóstico, problemáticas y cuestiones curriculares y pedagógicas del sector.

La jornada fue confirmada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Una jornada similar ya se realizó en otras regiones del territorio bonaerense, y se desarrolla en diferentes días de la semana, ajustándose al calendario regional educativo.

Desde la cartera de Educación y ante la consulta de este diario, expresaron que la jornada concierne a una cuestión de calendario pautada a principio de año.

La medida alcanza a las escuelas estatales y las de gestión privada.

A fines de agosto fueron las escuelas secundarias las que tuvieron jornada de capacitación docente y no hubo clases para los alumnos de ese nivel de enseñanza.

 

