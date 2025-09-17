Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja

Un grave accidente involucró a un camión Mercedes Benz 1114 y una moto Gilera Smash 110cc hace instantes en la intersección de calle 418 y 157, de Arturo Seguí. Hay una mujer herida.

La víctima es la joven que conducía el vehículo de menor porte. Según indicaron testigos a Diario EL DIA, quedó “herida y tirada en una zanja de esa esquina”.

Vecinos destacaron “la rápida intervención de bomberos voluntarios de de Arturo Seguí”, especialmente a quienes le practicaron los primeros auxilios a la joven mientras esperaban una ambulancia.

Finalmente, personal médico del SAME la asistió en el lugar y la trasladaron al Hospital Alejandro Korn. La zona permaneció cortada al tránsito por parte de efectivos policiales. Las causas que llevaron a la colisión son materia de investigación.