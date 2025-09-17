Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Policiales

Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja

Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja
17 de Septiembre de 2025 | 16:17

Escuchar esta nota

Un grave accidente involucró a un camión Mercedes Benz 1114 y una moto Gilera Smash 110cc hace instantes en la intersección de calle 418 y 157, de Arturo Seguí. Hay una mujer herida.

La víctima es la joven que conducía el vehículo de menor porte. Según indicaron testigos a Diario EL DIA, quedó “herida y tirada en una zanja de esa esquina”. 

Vecinos destacaron “la rápida intervención de bomberos voluntarios de de Arturo Seguí”, especialmente a quienes le practicaron los primeros auxilios a la joven mientras esperaban una ambulancia.

Finalmente, personal médico del SAME la asistió en el lugar y la trasladaron al Hospital Alejandro Korn. La zona permaneció cortada al tránsito por parte de efectivos policiales. Las causas que llevaron a la colisión son materia de investigación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sesión de Diputados en un Congreso "blindado": rechazaron los de Milei al financiamiento del Garrahan y las Universidades

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa

Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Deportes
De Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron en La Plata junto a Tapia en el estadio Único
Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores
Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Espectáculos
¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: “Tengo novio”
En vivo, Andy Kusnetzoff quebró en llanto por el ajuste de Javier Milei
“Fue un chiste”: bronca por el pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña
“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni
Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Afirman que en hora pico, la “onda verde” en Camino Centenario redujo un 40 % los tiempos de viaje
La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla