La crisis económica de Gimnasia repercutió en las juveniles: cuatro divisiones entrenaron en el Bosquecito

Tras el rechazo al veto, cómo siguen las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan
La compleja situación financiera albiazul tuvo un nuevo capítulo hoy cuando cuatro de las seis divisiones juveniles triperos debieron entrenar en El Bosquecito ya que se redujo la cantidad de colectivos que habitualmente llevan a los pibes a Estancia Chica en el marco de la deuda que el club mantiene con la empresa de transporte prestadora del servicio.
Con la medida y la buena voluntad por parte de todo el staff -quienes también tienen atraso en sus salarios- los pibes no perdieron ningún día de entrenamiento. Según se anunció, mañana los entrenamientos volverán a la normalidad y la totalidad de las divisiones tendrán su actividad en Estancia Chica.
En el último mes crecieron las dificultades económicas y hubo atraso en los pagos, de la misma manera que sucede con los desayunos y viandas para los futbolistas juveniles.
Al margen de la evidente responsabilidad dirigencial que no pudo afrontar los pagos de este mes, la creciente crisis económica llevó a qué los colectivos que transportan a los juveniles vayan llenos cuando antes había familias que llevaban a los chicos los juveniles de las categorías más grande iban en su auto.
Desde la dirigencia de Gimnasia afirman estar trabajando en la compleja situación económica con diversas gestiones para conseguir dinero, con los sueldos de los empleados como prioridad pero con las deudas a los proveedores como otro eje de preocupación.
La crisis no solamente afecta a los empleados en blanco -mayoritariamente enrolados en el gremio Utedyc -, a quienes facturan y a los proveedores, sino que también a los jugadores del plantel profesional, con situaciones particulares que van desde estar al día (los futbolistas con contratos menores) hasta deuda de entre uno y dos meses. Hay que tener en cuenta que el próximo sábado también entrará en mora el sueldo de agosto, ya que el día 20 es el estipulado para el pago a los futbolistas, por lo que la situación es compleja.
