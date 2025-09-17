Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: "Tengo novio"
17 de Septiembre de 2025 | 16:15

Evangelina Anderson volvió a ser noticia, pero esta vez no por su trabajo en pasarelas ni en eventos de alta moda, sino por una inesperada revelación en sus redes sobre su situación sentimental, tras divorciarse de Martín Demichelis. 

La modelo, quien se encuentra en Europa disfrutando de un cambio de aire y enfocándose en su trabajo, sorprendió a todos sus seguidores con una frase llena de picardía: "Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio."

La confesión, cargada de humor, fue acompañada por una foto en el aeropuerto de Frankfurt, donde Anderson posó junto a una escultura de Albert Einstein, el icono de la ciencia y la sabiduría. La imagen no solo fue una referencia a su admiración por los pensadores, sino también un claro guiño a su nuevo "romance", el cual parece estar más relacionado con la mente brillante del científico que con alguien del mundo del espectáculo.

Entre risas y comentarios, Evangelina dejó claro que la soltería está quedando atrás, pero con un toque de ironía y frescura que la caracteriza. Mientras se prepara para deslumbrar en la próxima Fashion Week de Milán, su camino hacia nuevos horizontes personales y profesionales sigue siendo tan intrigante como encantador.

 

