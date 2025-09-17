Presentaron el masterplan de obras del estadio Unico: de Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron con Tapia y Kicillof

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": hubo quórum y se debaten los dos vetos en conjunto
Este miércoles, el Presidente Claudio Tapia encabezó una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la AFA en el estadio Único de La Plata, acompañado por toda la dirigencia del Fútbol Argentino y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Luego de la tradicional lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad por los dirigentes de esta Casa, se presentó el video con el Masterplan de obras destinadas al Estadio “Diego Armando Maradona”.
El mismo consta de cuatro puntos importantes: 1) Campo de juego, 2) Techo, 3) Iluminación y 4) Infraestructuras interiores y conectividad, que son los que pondrán en ejecución las obras a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.
Entre los asistentes, estuvieron los presidentes de la mayoría de los clubes, ya que forman parte del Comité Ejecutivo. Se destacó la presencia de Juan Román Riquelme (Boca), Diego Milito (Racing), Eduardo Barrionuevo (River), Carlos Montaña (Independiente), Mariano Cowen (Gimnasia), entre otros.
Otra presencia fue la de la "mano derecha" de Tapia, el polémico Pablo Toviggino.
El Presidente Claudio Tapia expresó: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país.”
En esa misma sintonía, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló: “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovecho también para agradecerle al Presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto.”
