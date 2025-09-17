VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
En las últimas horas, quienes transitaron las adyacencias de Plaza España se toparon con un inflable que los dejó con la boca abierta: un pene gigante, parado sobre la vereda.
El autor de la obra es ni más ni menos que Alejandro Mañanes, el creador de históricos inflables que se han desplegado en La Plata y hasta en el predio de la AFA, cuando Argentina consiguió la Copa América de 2021.
EL DIA consultó al artista y reveló la verdad del "super pene": "Como ustedes saben hace semanas una luna inflable -que ustedes publicaron primeros- se hizo viral. La misma estaba creada para un evento y la cosa no terminó bien. Ahora el pene irá a rescatar a la luna", relató Mañanes.
Pasando en limpio, la luna es parte del entorno de Shine On, una experiencia inmersiva que se realiza en Núñez, frente a la Cancha de River, celebrando los 52 años del disco The Dark Side of the MoonÁlbum (1973) y los 50 de Wish you were here (1975), ambos de la legendaria banda Pink Floyd.
Días atrás, Mañanes denunció públicamente -según su versión- que fue estafado por los organizadores del evento y "se le quedaron" con la luna. Por eso es que, el pene formará parte de una protesta que realizará al respecto.
La polémica figura tuvo su aparición hace ya más de 20 años en La Plata y en el epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según narró el propio autor, en diálogo con Diario EL DIA en 2022, el muñeco que apareció una vez en el clásico platense se originó con fines vengativos por otra razón.
Mañanes, en aquella ocasión, reveló en exclusiva: "Contra lo que mucha gente piensa, el pene gigante no fue hecho para ese partido ni para cargar a nadie. Llevaba como un año en el galpón y yo lo había hecho para vengarme de un empresario artístico muy importante que me había estafado". Y explicó: "Me había pedido un trabajo y nunca me lo terminó de pagar. Entonces, el día del estreno de una de sus obras en la avenida Corrientes me fui con el pene y se lo inflé en la puerta del teatro delante de todos los periodistas, los canales de TV".
Al recordar aquella intervención, el propio autor precisó: "Como el ‘muñeco’ tenía manijas, lo llevamos saltando hasta el interior del teatro y ahí se prendieron otros estafados por ese empresario al grito de ‘pagá lo que debés’. Se cortó el tránsito, fue un escándalo que curiosamente no salió en ningún diario ni programa de TV pese a que esa noche estaba la prensa en pleno".
