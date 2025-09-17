La chicana de Luis Caputo en medio de la suba del dólar: “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas”

La jornada cambiaria del miércoles dejó una marca inédita: el dólar mayorista trepó a $1.474,50 y superó por primera vez el techo de la banda cambiaria, fijado para esa fecha en $1.474,4. El mecanismo, acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), habilita al Banco Central a intervenir con ventas de reservas en caso de que la divisa sobrepase ese límite.

Si bien la autoridad monetaria no confirmó oficialmente ninguna operación, en el mercado se especuló con que algo de oferta oficial apareció para contener la suba. Esa sospecha repercutió en los bonos en dólares, que retrocedieron por temor a que las reservas se usaran para frenar la escalada.

El mensaje del ministro

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje con tono desafiante.

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas de que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, escribió, sin dar más precisiones sobre a quiénes apuntaba.

La declaración alimentó las versiones de que el Gobierno interpreta la suba del dólar como parte de una maniobra especulativa contra su programa económico.

El frente financiero

Caputo, que en los últimos días adoptó un perfil más activo en redes sociales, también respondió consultas de usuarios sobre el dólar, la banda cambiaria y los vencimientos de deuda hasta fin de año. Allí aseguró que, con el precio actual, el Tesoro “no compra más dólares”.

Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno “busca alternativas” para afrontar los compromisos inmediatos, aunque insistió en que la Argentina “honrará sus obligaciones”.