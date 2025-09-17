Así cayó en el centro de La Plata un ladrón tras el robo a un comercio de celulares

Un robo ocurrido en un local de venta de celulares en pleno centro de La Plata terminó con una persona detenida y varios elementos recuperados por la Policía. El hecho se registró este miércoles en la zona de calle 50 entre 7 y 8, donde funciona un comercio de telefonía.

Según informaron fuentes policiales, una persona ingresó al lugar simulando portar un arma y exigió dinero y un teléfono celular a la empleada del comercio. Tras el aviso al 911, personal policial inició un rastrillaje con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona y logró ubicar a la sospechosa a pocas cuadras.

En su poder se secuestró una campera que habría utilizado durante el hecho, un trozo de hierro oculto entre sus prendas y los elementos sustraídos: un celular, dinero en efectivo y prendas de vestir.

La aprehendida fue trasladada a la dependencia de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la UFI N°2 y del Juzgado de Garantías N°2. Se dispuso su remisión a sede judicial para la primera audiencia. El caso fue caratulado como “tentativa de robo” y continúa bajo investigación.