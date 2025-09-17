Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia

Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
17 de Septiembre de 2025 | 15:40

Este miércoles 17 de septiembre, el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dio a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina, tras el grave accidente que tuvo con su moto y que lo dejó en terapia intensiva.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comenzó el nuevo parte médico.

"Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica", siguió el texto escrito por los médicos que lo están atendiendo.

También explicaron que será necesaria una nueva cirugía porque tiene costillas rotas y órganos perforados, pero para ello habrá que esperar que baje la fiebre: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días".

"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente", finalizó el comunicado.


