Este domingo en EL DIA: ser estudiante en el 2025

17 de Septiembre de 2025 | 18:36

Escuchar esta nota

EL DIA y la edición del domingo

Todos los días no pasa lo mismo. Puede ser que en política, sí... Pero en el suplemento Temas, no

Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía.

La edición del fin de semana viene recargada y con varios temas de interés.

• Ser estudiante en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio

Los jóvenes manifestaron estar felices en la etapa universitaria pero aseguraron que conlleva mucho estrés y tiempo. 

• Los jóvenes también se expresan: la construcción de la identidad a través de la ropa

Desde la niñez a la adultez, el uso y la elección de la ropa expresa más de lo que parece.

• Siguen las transparencias: el reinado del efecto “nakec dress” en las alfombras rojas

Encajes, gasas y bordados estratégicos se convierten en aliados de las estrellas para lograr un equilibrio entre sensualidad y elegancia.

• “Justo ayer”, en tiempo real hacia el pasado

Max Bidart, de Mercedes pero platense de corazón, publicó su primer libro: 25 cuentos cortos que confluyen en una travesía un pasado de nostalgia y emoción.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Recuerde que, con cinco cupones sucesivos del Súper Cartonazo que salen con el diario del domingo, podrá ganar un Renault Kwid 0 km o 20.000.000 de pesos.

