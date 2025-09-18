River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Tras el rechazo al veto, cómo siguen las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan
River descontó en el final y dejó la serie 2 a 1 ante Palmeiras en los cuartos de final de la Libertadores
Tras un primer tiempo para el olvido, donde se fue con dos goles de desventaja, el equipo de Gallardo mejoró y pudo achicar el resultado. La llave quedó abierta
En el Monumental, River perdió 2-1 con Palmeiras por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario mostró dos caras y deberá ir por la remontada en Brasil, el próximo miércoles a las 21:30.
Sin dudas, el primer tiempo fue una exhibición de Palmeiras, ante un River pasivo, con mucha gente en defensa y sin ideas. El planteo de Gallardo no funcionó, ya que el Verdao hizo lo que quiso en el Monumental.
En primera instancia, avisó con un intento de Evangelista, que Armani mandó al córner. Y en esa jugada, nació el primer tanto de la noche: tras un milimétrico centro de Pereira, Gustavo Gómez marcó el 1-0 en el minuto 5 con un implacable cabezazo que dejó sin respuestas al arquero. Lo llamativo fue que el central paraguayo cabeceó en completa soledad.
El gol envalentonó a Palmeiras y complicó a River, que se encontró partido, sin presencia en el mediocampo y con sus delanteros aislados. Armani le sacó un tiro libre a Pereira y después, Evangelista cabeceó en el palo, luego de otro córner.
Después de los 25, River pudo luchar un poco la pelota, pero sin ideas claras. Un remate de Paulo Díaz por encima del travesaño, fue lo más claro que tuvo el equipo de Gallardo. Después, poco y nada.
La gente se impacientó, el Millonario entró en nerviosismo y Palmeiras, con inteligencia, volvió a pegar: a los 41´, tras una mala salida de Acuña, López tomó las riendas y generó una gran jugada individual para asistir a Vitor Roque, que mano a mano definió el 2-0 ante la salida de Armani. La gente explotó tras el tanto y le pidió más entrega a los futbolistas, como también Gallardo, que con gestos de sorpresa no pudo entender el primer tiempo de su equipo.
Driussi se retiró lesionado y se acabó el invicto del Millo
El Muñeco sorprendió y colocó una línea de cinco defensores
En el complemento, Gallardo rompió la línea de cinco y mandó a la cancha a Quintero y Martínez Quarta, posicionando a Portillo en el mediocampo. El encuentro fue más parejo, donde el Millonario contó con un cabezazo de Driussi tras un córner.
River tuvo más dominio de la pelota, con la buena movilidad de Quintero, mientras que Palmeiras se cerró más atrás y buscó generar ataques directos. A diferencia de la primera parte, el Millonario recuperó la pelota más rápido y se posicionó mejor, al tener mayor presencia en el mediocampo.
El Millonario tuvo un cabezazo de Salas y un remate de media de Acuña que pasó cerca del palo izquierdo de Weverton, como las chances más claras. Gallardo apostó a los ingresos de Borja y Lencina para buscar el gol en los minutos finales. Más allá que no le cobraron un penal a Montiel, por estar en offside, el Millonario logró el descuento a los 43´: Martínez Quarta probó de media distancia y gracias a un desvío, puso en partido a su equipo para poner el 1-2.
River lo buscó por todos lados y en la última, casi lo empata, luego de un tiro de Borja que se desvió en Gómez y que pasó cerca del palo izquierdo de Weverton. Fue derrota del Millonario, que cambió la cara en el complemento, pero que deberá ir por la heroíca en Brasil.
