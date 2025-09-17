Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores

17 de Septiembre de 2025 | 15:15

Estudiantes se prepara para enfrentar a Flamengo este jueves 21:30 hs en Río de Janeiro por Copa Libertadores y los hinchas ya copan las playas brasileñas, tiñendo el paisaje de rojo y blanco.

El Pincha tiene la misión de obtener un resultado que lo deje bien parado para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Libertadores, que será el jueves 25 a las 21.30 hs en UNO. 

El plantel albirrojo desembarcó anoche en un lujoso hotel frente a la playa, sin varios jugadores que de no ser por lesiones iban a ser titulares o tenidos en cuenta: Eric Meza, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré ni Joaquín Tobio Burgos.

Viajaron 27 futbolistas porque el plantel se entrenará el viernes por la mañana y regresará a la tarde a nuestro país pensando en el duelo de 48 horas después ante Defensa y Justicia: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone (arqueros); Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Máximo Desábato, Santiago Arzamendia, Román Gómez, Matías Magdaleno, Gastón Benedetti (defensores); Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, Galo Galarza, José Sosa, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Alexis Castro, Tiago Palacios, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez (volantes); Benjamín Sagües Barreiro, Lucas Alario, Guido Carrillo (delanteros).

 

